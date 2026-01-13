Як помити дзеркало без розводів: секретний засіб із вашої кухні, який знають лише профі

Фото ілюстративне / © Фото з відкритих джерел

Ваші дзеркала сяятимуть без жодних розводів завдяки одному предмету, який точно можна знайти на кухні у любителів кави.

Про це пише Daily Express.

Боротьба з розводами на дзеркалах виснажує, адже ідеального блиску досягти непросто. Авторка публікацій про домашній затишок Венді Роуз Гулд поділилася перевіреним способом, який може полегшити цей клопіткий процес.

За словами Венді, цей секрет зазвичай знають лише професіонали з клінінгу. Вона вирішила перевірити його сама і була в захваті від результату.

У статті для видання «Real Simple» Венді розповіла, що використовує паперові фільтри для кави, щоб протирати дзеркала та екрани гаджетів. Вона запевняє: цей спосіб працює просто ідеально.

Експертка з прибирання та засновниця «The House CEO» Ніколь Жак розповіла, що кавові фільтри не залишають ворсу, не абразивні та не залишають пухнастих слідів чи смуг, які утворюються від використання паперових рушників.

Венді каже, що кавові фільтри можна купити в будь-якому магазині або замовити в інтернеті. Вони чистять дзеркала так саме ефективно, як і серветки з мікрофібри. Експертка Ніколь радить обирати для цього найпростіші та невідбілені варіанти.

Як протерти дзеркало, використовуючи кавові фільтри:

обприскайте дзеркало звичайним засобом для скла;

протріть його кавовим фільтром (Венді радить брати відразу два для зручності);

наприкінці натріть дзеркало до блиску сухою частиною фільтра.

