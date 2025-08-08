- Дата публікації
Як помити москітну сітку в домашніх умовах: навіть не потрібно знімати з вікон
Москітні сітки — надійний захист від комах, але згодом вони забруднюються: накопичується пил і дрібне сміття. Проте їх можна легко очистити, навіть не знімаючи з вікна
Під час догляду за москітною сіткою важливо уникати жорстких інструментів чи абразивних засобів — вони можуть пошкодити тендітну структуру полотна. Натомість краще скористатися делікатними методами очищення, які збережуть її цілісність.
Для вологого очищення знадобиться:
тепла вода;
рідке мило або засіб для миття посуду;
м’яка губка;
серветка з мікрофібри або паперовий рушник.
Спершу змочіть сітку водою. Потім, використовуючи губку з мильною піною, акуратно приберіть наліт, пил і забруднення. Завершіть процедуру ретельним ополіскуванням чистою водою. Водночас цей метод ефективніший, коли сітку знімають з вікна.
Альтернативно, можна скористатися сухим очищенням: пройдіться по поверхні сітки м’якою щіткою зверху вниз, не використовуючи воду чи мийні засоби. Це швидкий і безпечний спосіб підтримувати сітку в чистоті між повноцінними миттями.