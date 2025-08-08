ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
182
Час на прочитання
1 хв

Як помити москітну сітку в домашніх умовах: навіть не потрібно знімати з вікон

Москітні сітки — надійний захист від комах, але згодом вони забруднюються: накопичується пил і дрібне сміття. Проте їх можна легко очистити, навіть не знімаючи з вікна

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як помити москітну сітку на вікнах, не знімаючи її

Як помити москітну сітку на вікнах, не знімаючи її / © unsplash.com

Під час догляду за москітною сіткою важливо уникати жорстких інструментів чи абразивних засобів — вони можуть пошкодити тендітну структуру полотна. Натомість краще скористатися делікатними методами очищення, які збережуть її цілісність.

Для вологого очищення знадобиться:

  • тепла вода;

  • рідке мило або засіб для миття посуду;

  • м’яка губка;

  • серветка з мікрофібри або паперовий рушник.

Спершу змочіть сітку водою. Потім, використовуючи губку з мильною піною, акуратно приберіть наліт, пил і забруднення. Завершіть процедуру ретельним ополіскуванням чистою водою. Водночас цей метод ефективніший, коли сітку знімають з вікна.

Альтернативно, можна скористатися сухим очищенням: пройдіться по поверхні сітки м’якою щіткою зверху вниз, не використовуючи воду чи мийні засоби. Це швидкий і безпечний спосіб підтримувати сітку в чистоті між повноцінними миттями.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie