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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
93
Час на прочитання
1 хв

Як помити підлогу, щоб вона не була липкою: не робіть цих поширених помилок

Доволі часто після прибирання підлога залишається липкою попри старанне миття. Основна причина — помилки в самій технології очищення. Уникнути цієї неприємності нескладно, якщо знати, які дії призводять до такого результату та як їх скоригувати.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як мити підлогу, не роблячи її липкою

Як мити підлогу, не роблячи її липкою / © Pixabay

Нерідко здається, що навести лад на підлозі — місія нездійсненна: бруд і липкість повертаються знову й знову. А причина криється в тому, що ви, самі того не підозрюючи, повторюєте прості, але типові помилки.

Велика кількість мийного засобу

Завелика кількість очищувального концентрату у воді не робить підлогу чистішою, навпаки, залишає на ній липкий шар, який складно змити. Надлишки засобу осідають на покритті, створюючи відчуття бруду. Щоб цього уникнути, достатньо лише одного ковпачка — більше не означає краще.

Змішування різноманітних засобів

Уникайте змішування різних хімічних мийних засобів, оскільки їхня взаємодія може призвести до небажаних реакцій. Як результат — замість чистої підлоги з’являються плями й розводи.

Використання холодної води

Деякі мийні засоби вимагають теплої води для ефективного розчинення. У холодній воді їхні компоненти можуть кристалізуватися, утворюючи осад на поверхні підлоги. Найкращий результат досягається за температури води 30–40°C.

Лише одне миття

Після першого миття підлогу варто ще раз промити чистою водою, адже залишки мийного засобу можуть залучати новий бруд. Просто налийте до відра чисту воду і пройдіться по підлозі ще раз.

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Дата публікації
Кількість переглядів
93
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