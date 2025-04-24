Як помити полуницю, малину та інші ягоди, щоб вони не пом’ялися: про це мало хто знає

Як помити ягоди, щоб вони не пом’ялися / © www.freepik.com/free-photo

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На початку травня уже продають свіжу полуницю, малину та виноград. Ці ягоди привабливі на вигляд, мають неперевершений аромат і смак. Однак після миття вони мнуться і досить швидко псуються. А все тому, що багато хто не знає, як правильно їх мити. Розповідаємо, як треба мити полуницю, малину, абрикоси, виноград та інші ягоди, щоб вони не пом’ялися й не були водянистими.

Як помити ягоди, щоб вони не пом’ялися й не були водянистими

Експерти з безпеки харчування наголошують, що перед миттям ягоди необхідно перебрати. Прибрати всі підгнилі, пом’яті, незрілі та пошкоджені. Якщо на плодах багато піску чи землі, їх треба ненадовго замочити у прохолодній воді.

Полуницю, малину, вишню, черешню і смородину треба мити методом контрастних ванн. Наберіть у глибокі ємності холодну й теплу воду, щоб туди можна було занурити друшляк. Ягоди перекладіть у друшляк і по черзі опускайте то в теплу, то в холодну воду. Достатньо 2-3 таких занурень, щоб ягоди стали чистими та безпечними для вживання.

Абрикоси, персики, нектарини й інші щільні фрукти можна обережно мити під краном.

Виноград. Експерти рекомендують спочатку зняти ягідки з грон, а потім промити під струменем води.

Що робити, якщо помиті ягоди повністю не зʼїли

Необхідно розуміти, якщо помиті ягоди залишилися, вони можуть дуже швидко зіпсуватися. Та щоб їх можна було зберегти трохи довше, ягоди треба спочатку викласти на рушник, щоб вони висохли. А потім покласти в широку ємність чи на велику тарілку в один шар, попередньо застеливши дно посуду паперовими серветками. Вони заберуть зайву вологу і трохи подовжать ягодам життя.

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