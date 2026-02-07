Як помити посуд без води: прості лайфгаки під час відключень

Брудний посуд / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Під час тривалих відключень світла та перебоїв із централізованим водопостачанням навіть звичайне миття посуду може перетворитися на справжнє випробування.

ТСН.ua зібрав практичні поради та прості лайфгаки, які допоможуть помити посуд у разі відключення водопостачання — без зайвих витрат води.

Насамперед варто подбати про те, щоб бруду було якомога менше ще до миття. Залишки їжі краще одразу зішкрібати силіконовою лопаткою або серветкою, не даючи їм засохнути. Такий підхід значно скорочує потребу у воді й позбавляє необхідності довго замочувати посуд.

Реклама

Один із найекономніших способів — миття у двох ємностях. У першій готують мильний розчин: кілька літрів теплої води та мінімальну кількість засобу для миття посуду. У цій воді тарілки й чашки миють губкою, не зливаючи її після кожного предмета. Вимитий, але ще не сполоснутий посуд відкладають окремо. Друга ємність призначена для ополіскування чистою водою. Якщо її небагато, варто починати зі склянок і столових приборів, а вже потім переходити до більш жирного посуду.

Каструлі та сковорідки потребують окремого підходу. Спочатку з них знімають залишки їжі серветками, після чого додають трохи гарячої води з мийним засобом і залишають на кілька хвилин, щоб розм’якшити нагар. Цю воду краще злити. Далі посуд домивають у загальному мильному розчині та швидко ополіскують.

Корисним лайфгаком під час відключень може стати електрична помпа для бутля з водою. Її встановлюють на 10–19-літрову ємність і використовують як імпровізований «кран», дозуючи воду невеликими порціями.

Ще один простий варіант — звичайний п’ятилітровий бутель. У нижній частині ємності роблять кілька маленьких отворів цвяхом або розпеченою голкою. Принцип роботи простий: коли кришку відкручують — вода тече, коли закручують — подача припиняється.

Реклама

Раніше ми повідомляли, як підготувати запас води та підтримувати особисту гігієну під час відключень водопостачання.