Як помити вікна в домашніх умовах до прозорості: лайфгак, який допоможе зробити їх прозорими

Як помити вікна

Реклама

Хто сказав, що ця ідеальна прозорість — це результат дорогих хімікатів? Насправді, прозорих, блискучих вікон без жодного розводу можна досягти за допомогою старовинного, екологічного та копійчаного методу. Фахівці поділилися лайфгаком, як досягти ефекту «відсутності шибки».

Як помити вікна домашніми засобами

Перш ніж вікно зможе засяяти, його потрібно почистити від усього, що принесла осінь — жирної плівки, вуличного пилу, застиглих крапель.

Для цього готують насичений мильний розчин. Він повинен бути достатньо концентрованим, щоб розчинити стійкий бруд. Можна використати стружку господарського мила або, як радять деякі господині, дьогтьового мила, яке чудово розщеплює жир.

Реклама

Змоченою у розчині губкою ретельно протирають усю поверхню скла та рами. Це первинне очищення повертає чистоту, але ще не дарує блиску. Після нього скло обов’язково промивають чистою водою, щоб змити мильну піну.

Щоб «відполірувати» вікна до прозорості потрібно використати засіб, який завжди знайдеться на кухні - міцно заварений чорний чай.

Чай діє як м’який природний поліроль. Завдяки дубильним речовинам (танінам), він нейтралізує мікроскопічні жирові плівки і надає склу того самого «янтарного» або кришталевого блиску, без їдкого запаху хімії. Охолоджений, міцний настій чаю стає фінішним засобом.

Отже, у ньому змочують чисту, м’яку серветку з мікрофібри. Швидкими, енергійними рухами покривають скло чаєм, а потім — і це ключовий момент! — негайно, не даючи волозі висохнути, відполіровують поверхню до блиску. Для цього ідеально підходить суха мікрофібра або навіть зім’ята газета, яка чудово вбирає вологу і не залишає ворсу.

Реклама

Після такого завершального догляду скло стає настільки прозорим, що створюється ілюзія повністю відчиненого вікна. Ваш дім буде наповнений світлом, готовий зустріти будь-яку, навіть найпохмурішу, осінню погоду.