Як посмажити картоплю: що зробити перед приготуванням, щоб вона була хрусткою, як із McDonald’s

Картопля фрі

Реклама

Приготувати ідеально хрустку картоплю фрі в домашніх умовах, не використовуючи фритюрницю та складне обладнання, цілком реально. Досвідчені господині та кулінарні експерти розкрили простий, але ефективний секрет, який гарантує бажану текстуру: золоту скоринку зовні та ніжну м’яку серцевину.

Ключова дія відбувається до того, як картопля потрапить на сковорідку: її потрібно заморозити.

Як посмажити картоплю так, щоб вона була хрусткою

Основне — правильно підготувати картоплю до смаження

Щоб отримати ідеальний хруст, почніть із нарізання: картопля має бути перетворена на тоненьку соломку, як для фрі.

Реклама

Далі готуємо спеціальний розчин: у півлітрі води розмішайте по одній чайній ложці солі та цукру. Нарізану картоплю залийте цим розчином і залиште на 30 хвилин. Цей нескладний прийом допомагає підготувати крохмаль і надає картоплі легкого смаку.

Після півгодини рідину зливають. Брусочки картоплі потрібно ретельно викласти на рушник чи паперову серветку, щоб вони повністю висохли. Це дуже важливо: на поверхні не має залишитися вологи.

Як тільки картопля обсохла, її поміщають у морозильну камеру приблизно на півтори години. Заморожування створює кристали льоду, які руйнують верхній шар крохмалю. Завдяки цьому під час смаження утворюється та сама хрустка скоринка.

Смажемо до золотистого хрускоту

Для завершення процесу не потрібна професійна техніка: усе відбудеться на звичайній сковорідці. Ключ до успіху — велика кількість добре розігрітої олії, яка має майже повністю покривати картоплю.

Реклама

Коли олія набере потрібну температуру, дістаємо заморожені брусочки і швидко викладаємо їх на сковороду. Зверніть увагу: спочатку олія може активно шипіти і бризкати, реагуючи на різкий перепад температури, але вже за кілька секунд вона «заспокоїться».

Смаження триває всього 7–8 хвилин. Протягом цього часу картоплю потрібно періодично помішувати, забезпечуючи рівномірне підрум’янювання. Завдяки попередній заморозці, зовнішній шар швидко набуває тієї самої ідеальної золотистої скоринки, а середина залишається ніжною.

Як тільки картопля набуде апетитного кольору, її можна знімати. У результаті ви отримуєте домашню фрі, яка за хрусткістю та смаком не поступиться тій, що подають у найкращих закладах. Подавати її варто гарячою, доповнивши м’ясом, рибою або просто томатним соусом.