Як посмажити хек, щоб вийшов соковитим, ніжним і смачним: прості поради для ідеальної страви

Як смажити хек, щоб не був сухим / © Фото з відкритих джерел

Смажений хек — одна з найсмачніших страв для тих, хто любить рибу. До того ж, він недорогий, не містить багато калорій і надзвичайно ніжний. Та іноді після смаження риба втрачає свою соковитість та ніжність, стає сухою й жорсткою. Щоб уникнути такої проблеми, важливо знати кілька секретів, якими радо поділилися професійні кухарі. Розповідаємо, як приготувати хек, щоб він був м’яким, ароматним і неймовірно смачним.

Правильне розморожування для м’якості. Якщо ви використовуєте заморожений хек, ніколи не розморожуйте його в мікрохвильовці чи гарячій воді. Краще заздалегідь перекласти рибу з морозилки до холодильника і дати їй повільно відтанути. Таким чином збережеться структура волокон і м’ясо не буде водянистим.

Маринад зробить хек ніжнішим. Перед смаженням замаринуйте рибу хоча б на 20 хвилин. Ідеальним маринадом буде суміш лимонного соку, перцю, солі та пряних сушених трав. За бажанням в маринад можна насипати трохи сметани чи кефіру — ці продукти пом’якшують рибу та додають їй ніжності.

Обсушіть рибу і обваляйте в паніруванні. Після маринування хек потрібно промокнути паперовим рушником, щоб прибрати зайву вологу, це допоможе утворити апетитну скоринку. Для панірування можна використати борошно чи суміш борошна й манки, ці продукти утворять на поверхні золотаву хрумку скоринку, а всередині риба залишатиметься соковитою та ніжною.

Смажте на добре розігрітій сковороді. Не кладіть хек на холодну сковорідку, так риба просто віддасть усі соки й розвалиться. Спочатку розігрійте олію, краще брати рафіновану, а потім викладайте шматочки. Смажте на середньому вогні по 3–4 хвилини з кожного боку до золотавої скоринки. Не перевертайте рибу багато разів — це руйнує її текстуру.

Накрийте кришкою після обсмажування. Щоб хек «дійшов» і залишився соковитим усередині, після обсмажування зменште вогонь до мінімуму, накрийте сковорідку кришкою та залиште на 3–5 хвилин. Можна навіть додати ложку води або шматочок вершкового масла — риба вийде ще ніжнішою.