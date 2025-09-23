Як посмажити мойву, щоб не було неприємного запаху на кухні: секретний трюк професійних кухарів

Як посмажити мойву, щоб не було смороду на кухні / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Мойва — смачна, доступна і поживна рибка, яку багато хто любить за ніжне м’ясо та швидкість приготування. Але головний недолік цієї страви — різкий рибний запах, який довго тримається на кухні та в усій квартирі. Професійні кухарі запевняють: існує простий трюк, який дозволяє смажити мойву без неприємного аромату і насолоджуватися її смаком без зайвих турбот.

Як прибрати неприємний запах під час смаження мойви: кулінарний трюк

Секрет полягає у попередній обробці риби. Перш ніж викладати її на сковороду, варто зробити кілька простих кроків:

Промийте мойву в холодній воді та ретельно видаліть залишки нутрощів.

Замочіть рибу в молоці з лимонним соком на 30 хвилин. Такий маринад не тільки прибирає рибний запах, а й робить м’ясо ніжнішим.

Висушіть рибку на паперовому рушнику, щоб під час смаження не було зайвої вологи.

Перед смаженням обваляйте мойву в кукурудзяному борошні — воно утворює золотаву хрустку скоринку і «запечатує» запах усередині риби.

Смажте рибу на рослинній олії з додаванням шматочку вершкового масла. Саме ця комбінація нейтралізує різкий запах і надає рибці приємного аромату.

Як посмажити мойву, щоб не було запаху