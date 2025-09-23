ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
256
Час на прочитання
2 хв

Як посмажити мойву, щоб не було неприємного запаху на кухні: секретний трюк професійних кухарів

Якщо мойву правильно підготувати до смаження, вона вийде соковитою всередині, з хрусткою скоринкою зовні. А на кухні буде після її приготування приємний аромат, а не різкий нестерпний запах.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як посмажити мойву, щоб не було смороду на кухні

Як посмажити мойву, щоб не було смороду на кухні / © www.freepik.com/free-photo

Мойва — смачна, доступна і поживна рибка, яку багато хто любить за ніжне м’ясо та швидкість приготування. Але головний недолік цієї страви — різкий рибний запах, який довго тримається на кухні та в усій квартирі. Професійні кухарі запевняють: існує простий трюк, який дозволяє смажити мойву без неприємного аромату і насолоджуватися її смаком без зайвих турбот.

Як прибрати неприємний запах під час смаження мойви: кулінарний трюк

  • Секрет полягає у попередній обробці риби. Перш ніж викладати її на сковороду, варто зробити кілька простих кроків:

  • Промийте мойву в холодній воді та ретельно видаліть залишки нутрощів.

  • Замочіть рибу в молоці з лимонним соком на 30 хвилин. Такий маринад не тільки прибирає рибний запах, а й робить м’ясо ніжнішим.

  • Висушіть рибку на паперовому рушнику, щоб під час смаження не було зайвої вологи.

  • Перед смаженням обваляйте мойву в кукурудзяному борошні — воно утворює золотаву хрустку скоринку і «запечатує» запах усередині риби.

  • Смажте рибу на рослинній олії з додаванням шматочку вершкового масла. Саме ця комбінація нейтралізує різкий запах і надає рибці приємного аромату.

Як посмажити мойву, щоб не було запаху

  • Під час смаження додайте на сковороду гілочку розмарину чи петрушки — вони чудово перебивають запах.

  • Використовуйте чавунну пательню чи сковороду з товстим дном: риба просмажуватиметься швидше, а запах менше поширюватиметься.

  • Відкрийте вікно чи увімкніть витяжку ще до того, як почнете готувати.

Дата публікації
Кількість переглядів
256
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie