Як посмажити мойву, щоб не було неприємного запаху на кухні: секретний трюк професійних кухарів
Якщо мойву правильно підготувати до смаження, вона вийде соковитою всередині, з хрусткою скоринкою зовні. А на кухні буде після її приготування приємний аромат, а не різкий нестерпний запах.
Мойва — смачна, доступна і поживна рибка, яку багато хто любить за ніжне м’ясо та швидкість приготування. Але головний недолік цієї страви — різкий рибний запах, який довго тримається на кухні та в усій квартирі. Професійні кухарі запевняють: існує простий трюк, який дозволяє смажити мойву без неприємного аромату і насолоджуватися її смаком без зайвих турбот.
Як прибрати неприємний запах під час смаження мойви: кулінарний трюк
Секрет полягає у попередній обробці риби. Перш ніж викладати її на сковороду, варто зробити кілька простих кроків:
Промийте мойву в холодній воді та ретельно видаліть залишки нутрощів.
Замочіть рибу в молоці з лимонним соком на 30 хвилин. Такий маринад не тільки прибирає рибний запах, а й робить м’ясо ніжнішим.
Висушіть рибку на паперовому рушнику, щоб під час смаження не було зайвої вологи.
Перед смаженням обваляйте мойву в кукурудзяному борошні — воно утворює золотаву хрустку скоринку і «запечатує» запах усередині риби.
Смажте рибу на рослинній олії з додаванням шматочку вершкового масла. Саме ця комбінація нейтралізує різкий запах і надає рибці приємного аромату.
Як посмажити мойву, щоб не було запаху
Під час смаження додайте на сковороду гілочку розмарину чи петрушки — вони чудово перебивають запах.
Використовуйте чавунну пательню чи сковороду з товстим дном: риба просмажуватиметься швидше, а запах менше поширюватиметься.
Відкрийте вікно чи увімкніть витяжку ще до того, як почнете готувати.