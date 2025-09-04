ТСН у соціальних мережах

Як посмажити рибу без панірування, щоб мала хрумку золотаву скоринку: кулінарна хитрість

Більшість господинь звикли обсмажувати рибу в борошні чи сухарях, щоб вона була хрумкою ззовні, та ніжною всередині. Але насправді панірування зовсім не обов’язкове, можна скористатися кулінарним трюком професійних кухарів, щоб отримати ідеальний результат.

Віра Хмельницька
Як смажити рибу без борошна, щоб була золотава скоринка

Як смажити рибу без борошна, щоб була золотава скоринка / © Freepik

Є простий секрет, завдяки якому риба смажиться до апетитної золотавої скоринки без зайвого жиру та калорій. Цей спосіб завжди використовують професійні кухарі, коли хочуть підкреслити натуральний смак продукту.

Секретний трюк: як посмажити рибу без борошна та сухарів, щоб була скоринка

  • Ретельно обсушіть рибу. Після миття промокніть її паперовими рушниками, адже саме волога заважає утворенню скоринки.

  • Сіль і спеції нанесіть заздалегідь. Посоліть і приправте рибу за 15 хвилин до смаження, сіль витягне зайву вологу й зробить поверхню більш сухою.

  • Використовуйте крохмаль без панірування. Тоненький шар картопляного або кукурудзяного крохмалю — буквально на кінчику ложки, створює хрустку текстуру, але не забиває смаку, як борошно.

  • Додайте секретний інгредієнт — лимонний сік. Перед самим смаженням збризніть філе кількома краплями лимона. Кислота допомагає білкам швидше карамелізуватися, а скоринка стає золотистою та хрусткою.

  • Добре розігрійте сковорідку, олія має бути гарячою, але не диміти. Лише тоді викладайте рибу.

  • Не перевертайте часто. Смажте 3-4 хвилини на середньому вогні, поки не з’явиться рум’яна скоринка, після чого обережно переверніть.

Щоб риба залишалася ніжною всередині, не пересмажуйте її і не накривайте кришкою. Якщо шматки товсті, доведіть до готовності в духовці за температури 180°С ще 5-7 хвилин.

