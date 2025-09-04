Як посмажити рибу без панірування, щоб мала хрумку золотаву скоринку: кулінарна хитрість

Як смажити рибу без борошна, щоб була золотава скоринка / © Freepik

Реклама

Є простий секрет, завдяки якому риба смажиться до апетитної золотавої скоринки без зайвого жиру та калорій. Цей спосіб завжди використовують професійні кухарі, коли хочуть підкреслити натуральний смак продукту.

Секретний трюк: як посмажити рибу без борошна та сухарів, щоб була скоринка

Ретельно обсушіть рибу. Після миття промокніть її паперовими рушниками, адже саме волога заважає утворенню скоринки.

Сіль і спеції нанесіть заздалегідь. Посоліть і приправте рибу за 15 хвилин до смаження, сіль витягне зайву вологу й зробить поверхню більш сухою.

Використовуйте крохмаль без панірування. Тоненький шар картопляного або кукурудзяного крохмалю — буквально на кінчику ложки, створює хрустку текстуру, але не забиває смаку, як борошно.

Додайте секретний інгредієнт — лимонний сік. Перед самим смаженням збризніть філе кількома краплями лимона. Кислота допомагає білкам швидше карамелізуватися, а скоринка стає золотистою та хрусткою.

Добре розігрійте сковорідку, олія має бути гарячою, але не диміти. Лише тоді викладайте рибу.

Не перевертайте часто. Смажте 3-4 хвилини на середньому вогні, поки не з’явиться рум’яна скоринка, після чого обережно переверніть.

Щоб риба залишалася ніжною всередині, не пересмажуйте її і не накривайте кришкою. Якщо шматки товсті, доведіть до готовності в духовці за температури 180°С ще 5-7 хвилин.