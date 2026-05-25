Як посмажити рибу, щоб не підгорало борошно: про цей лайфгак практично ніхто не знає

Багато господинь стикаються з однією і тією ж проблемою: риба ще не встигла добре просмажитися, а борошно на сковороді вже починає горіти та диміти. Через це страва набуває неприємного присмаку, а кухня швидко наповнюється запахом гару. Насправді уникнути такої проблеми дуже просто. Досвідчені кухарі давно користуються хитрим способом, який дозволяє отримати ідеальну золотисту скоринку без підгорілого борошна.

Чому панірування так швидко підгорає

Основна причина — надлишок борошна на рибі. Коли його занадто багато, частина обсипається у гарячу олію і починає миттєво горіти. Особливо швидко це відбувається на сильному вогні.

Крім того, проблему посилює вологість риби. Через зайву рідину борошно лягає нерівномірно та перетворюється на густу клейку масу.

Як правильно смажити рибу, щоб вийшла ідеальна золотава скоринка

Секретний лайфгак — додайте крохмаль. Кухарі радять змішувати борошно з невеликою кількістю крохмалю. Ідеальна пропорція: 2 столові ложки борошна та столова ложка кукурудзяного чи картопляного крохмалю. Крохмаль допомагає створити тонку хрустку скоринку, яка менше обсипається та майже не підгорає. Рибу обов’язково треба добре обсушити. Перед паніруванням рибу варто промокнути паперовими рушниками. Що менше вологи залишиться на поверхні, то рівномірніше ляже панірування і то менше борошна потрапить на сковорідку. Саме цей простий крок часто вирішує половину проблем. Не сипте багато борошна. Досвідчені господині радять лише злегка припилювати рибу. Зайве борошно краще струсити перед смаженням. Товстий шар панірування не робить страву смачнішою, а лише горить в олії. Ще один важливий секрет — чиста сковорідка. Якщо ви смажите кілька порцій риби, залишки старого борошна потрібно прибирати, інакше дрібні шматочки почнуть горіти та псуватимуть смак нової порції. Кухарі радять періодично протирати сковорідку паперовим рушником і доливати трохи свіжої олії. Який вогонь найкращий для смаження. Рибу не варто смажити на максимальному вогні. Найкраще підходить середній рівень нагрівання. Так скоринка встигне стати золотистою, а борошно не почне швидко чорніти.

