Як повернути білосніжний колір навіть дуже старим речам: геніальний трюк, перевірений часом

Як позбутися сірості та жовтизни на білих речах / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Білі речі з часом втрачають свою чистоту та свіжість. Навіть за регулярного прання тканина починає жовтіти чи сіріти, а улюблена сорочка чи постільна білизна має зношений вигляд. Більшість людей одразу вибирає агресивні відбілювачі, але вони руйнують волокна і скорочують життя тканини. Насправді існує старий, перевірений поколіннями спосіб, який повертає речам білосніжний вигляд м’яко та безпечно.

Як відбілити старі речі

Секрет полягає у поєднанні звичайної харчової соди, перекису водню та теплої води. Ця суміш працює делікатно, але дуже ефективно. Вона не тільки освітлює тканину, а й виводить запахи, залишки порошку та мікрочастинки бруду, які роками накопичуються у волокнах.

Сода піднімає забруднення на поверхню, а перекис активує процес освітлення, не пошкоджуючи структуру тканини. Саме тому речі виглядають не просто світлішими, а наче новими.

Реклама

Як правильно застосувати метод відбілювання

У глибокий таз або ванну налийте гарячу воду. На кожні 5 літрів додайте:

2 столові ложки харчової соди;

1 столову ложку 3% перекису водню;

1 чайну ложку рідкого мила або засобу для прання.

Замочіть білі речі повністю, добре перемішайте й залиште мінімум на 2 години. Для дуже пожовклих тканин час можна збільшити до 5-6 годин. Після цього виперіть у машині на звичайному режимі. Результат буде помітним одразу: тканина стає світлішою, чистішою та свіжішою без різкого запаху хімії.

На відміну від промислових відбілювачів із хлором, цей метод не виїдає волокна. Він м’яко очищує їх зсередини, зберігаючи міцність і еластичність матеріалу. Саме тому цей трюк підходить навіть для старих речей, тонкої бавовни та постільної білизни.