Як повернути білизну кросівкам у домашніх умовах: есперти назвали три ефективні методи

Як почистити білі кросівки

Через сірий наліт чи жовтизну ваше біле взуття може швидко втратити свій первісний вигляд, перетворившись із яскравого акценту вашого гардеробу на проблему. Для того щоб повернути улюбленим кросівкам чистоту без зайвих витрат, експерти радять скористатися перевіреними домашніми методами, які діють не гірше за професійну хімчистку.

Миючий розчин

Для того, аби безпечно видалити плями із білих кросівок, використовувати м’який миючий засіб або мило, змішане з теплою водою. Вам потрібно взяти губку чи щітку з м’яким ворсом, змочити у суміші та обережно обробити поверхню взуття, ретельно протираючи найбільш забруднені місця. Такий підхід дозволяє ефективно позбутися пилу та плям, не пошкоджуючи структуру матеріалу.

Суміш харчової соди та оцту

Для видалення складних плям або пожовтіння суміш харчової соди та білого оцту може бути дуже ефективною. Вам потрібно зробити пасту, поєднавши однакові частини харчової соди та білого оцту. Потім вам необхідно нанести суміш на забруднені ділянки кросівок та залишити приблизно на 30 хвилин.

Після цього, обережно зніміть залишки засобу вологою серветкою чи губкою. Потім сполосніть взуття під водою та залиште сохнути природним шляхом до повного зникнення вологи.

Відбілювач

У випадках, коли звичайні засоби не впоралися зі стійкими плямами або жовтизною, варто використати відбілювач. Для цього підійде або спеціалізована хімія для взуття, або звичайний перекис водню.

Обробіть розчином проблемні зони, чітко дотримуючись рекомендованих інструкцій, після чого добре вимийте кросівки. Важливо дочекатися остаточного висихання матеріалу, перш ніж знову вирушати на прогулянку.

