Як повернути блиск склянкам після посудомийки: поради експертів

Багато господинь стикаються з тим, що після миття скляний посуд виглядає тьмяним, із білим нальотом або розводами. Навіть полірування не допомагає. Фахівці пояснюють, що причина часто криється не у засобах для миття, а у жорсткій воді, яка містить надлишок кальцію та магнію.

Про це пише Express.

За даними експертів Whirlpool, наліт на склі — це осад мінералів, що утворюється під час висихання води на поверхні. Якщо його не прибрати, він утворює щільну плівку, яка позбавляє скло блиску. Інколи ж тьмяність викликана травленням — мікропошкодженням поверхні скла через комбінацію високої температури та м’якої води.

Щоб визначити, у чому причина, достатньо провести простий тест: змочити ганчірку в оцті та протерти склянку. Якщо плівка сходить — це мінеральні відкладення, а не пошкодження скла.

Як очистити склянки: перевірений спосіб

Найпростіший і найефективніший метод — оцтова ванна. Для цього:

Покладіть склянки боком у глибоку миску або раковину.

Залийте їх білим оцтом і залиште на 15 хвилин.

Потім промийте теплою водою з невеликою кількістю мийного засобу.

Витріть посуд мікрофібровою серветкою — не залишайте сушитися природним шляхом, щоб уникнути плям.

Фахівці радять регулярно очищувати посудомийну машину, використовувати ополіскувач і не перевантажувати кошики — посуд повинен мати простір для циркуляції води. Також рекомендують раз на місяць запускати порожній цикл із чашкою оцту на верхній полиці, щоб розчинити осад кальцію.

Якщо після чищення склянки залишаються мутними, ймовірно, поверхня вже травмована. У такому випадку повернути блиск неможливо, але уникнути подальших пошкоджень допоможе м’який режим миття та нижча температура води.

Нагадаємо, ефективність роботи посудомийної машини напряму залежить від правильного розміщення посуду. Для ідеального результату слід уникати перевантаження кошиків, ставити великі предмети по краях, а дрібні (чашки, келихи) — дном догори на верхній полиці. Важливо також регулярно чистити фільтр, використовувати сіль та ополіскувач, а перед завантаженням змивати великі залишки їжі, щоб уникнути «сліпих зон» і повторного забруднення.