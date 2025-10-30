Миття дзеркала / © Pexels

Отримати блискуче, чисте дзеркало без смуг і плям можна без спеціальної побутової хімії. Для цього достатньо скористатися двома простими інгредієнтами, які знайдуться на будь-якій кухні — оцтом і водою.

Про це повідомило видання Real Simple.

Найкраще змішати одну частину дистильованої води з однією частиною білого оцту у пляшці з розпилювачем. Готовий розчин потрібно розпилити не на саме дзеркало, а на м’яку мікрофіброву серветку. Це допоможе уникнути потрапляння рідини під срібне покриття, що може викликати появу плям або іржі. Протирати поверхню слід S-подібними рухами зверху вниз — такий напрям забезпечує рівномірне очищення без розводів.

Якщо дзеркало має плями від жорсткої води, ефективно допоможе інший домашній засіб — паста з харчової соди та води. Для її приготування потрібно змішати інгредієнти у рівних пропорціях до консистенції зубної пасти, нанести суміш на забруднену ділянку, дати їй висохнути, а потім стерти вологою серветкою. За потреби поверхню можна протерти ще однією сухою тканиною.

Для кращого результату рекомендують використовувати лише дистильовану воду, особливо якщо у будинку жорстка. Мінеральні домішки, що містяться у звичайній воді, можуть осідати на поверхні, через що дзеркало виглядає каламутним.

Фахівці радять уникати використання агресивних засобів, що містять аміак, відбілювач чи універсальні побутові хімікати. Вони можуть залишати токсичний наліт або спричинити помутніння дзеркала. Також небажано застосовувати мильні розчини — вони часто утворюють тонкі плівки, що залишають смуги.

Регулярне очищення допоможе уникнути накопичення пилу, плям і мінеральних відкладень. Також для догляду можна використовувати пароочисник із насадкою-скребком — пара ефективно видаляє забруднення без хімії та не пошкоджує поверхню.

