Як повернути колишню потужність старому пилососу: ці два способи допоможуть техніці стати новою

Як відремонтувати старий пилосос

З часом навіть найякісніший пилосос починає працювати гірше: слабшає сила всмоктування, з’являється неприємний запах, а прибирання перетворюється на боротьбу. Багато хто в таких ситуаціях одразу задумується про купівлю нової техніки, хоча насправді повернути потужність старому пилососу можна буквально за кілька хвилин. Існує два перевірених способи, які допоможуть оновити роботу приладу без складного ремонту.

Глибоке очищення фільтрів та повітряних каналів

Фільтри — це «легені» пилососа. Коли вони забиваються пилом, ворсом чи дрібними частинками сміття, потік повітря значно слабшає, а разом з ним падає і сила всмоктування. Зробіть так:

вийміть усі фільтри, включаючи HEPA, моторний та попереднє очищення;

вимийте ті, що можна мити, у теплій воді без агресивних засобів;

дайте повністю висохнути — вологий фільтр може зіпсувати мотор;

продуйте або пропилососьте ті фільтри, що не підлягають миттю.

Не забудьте перевірити повітряні канали — у них часто застряють дрібні предмети, клаптики тканини чи волосся. Після такої процедури техніка буквально починає дихати заново.

Перевірка турбіни та чистка щітки

Щітка пилососа з часом перетворюється на справжній валик із волосся, ниток і шерсті. Це збільшує навантаження на мотор і значно зменшує силу тяги.

Що робити:

зніміть нижню щітку та уважно огляньте валик;

обережно ножицями або спеціальним гачком видаліть усе, що намоталося;

перевірте турбіну — на її лопатях також можуть бути пил чи нитки, що впливають на роботу;

упевніться, що валик обертається вільно, без скрипів та ривків.

Після очищення щітки пилосос починає рухатися по підлозі легше, а всмоктування повертається до майже заводських параметрів.