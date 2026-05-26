ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
135
Час на прочитання
2 хв

Як повернути рушникам м’якість: ефективні домашні засоби, які працюють краще за кондиціонер

М’які, пухнасті рушники — це не лише про комфорт, а й про правильний догляд за тканиною. З часом навіть якісні махрові рушники стають жорсткими, втрачають поглинання вологи та неприємно «драють» шкіру.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Коментарі
Як повернути м’якість рушникам

Як повернути м’якість рушникам / © pexels.com

Експерти з догляду за текстилем пояснюють: причина майже завжди одна — накопичення залишків мийного засобу, мінералів із жорсткої води та жиру. Але є простий домашній спосіб повернути рушникам м’якість без дорогих кондиціонерів.

Чому рушники стають жорсткими

З часом волокна рушників «забиваються»:

  • залишками прального порошку або гелю;

  • мінералами з води (кальцій, магній);

  • залишками кондиціонерів для білизни.

Це створює тонку плівку, яка:

  • зменшує поглинання вологи;

  • робить тканину жорсткою;

  • сприяє появі неприємного запаху.

Оцет + сода: найефективніший домашній спосіб

Білий оцет і харчова сода — два найпотужніші натуральні засоби для відновлення рушників.

Як працює метод:

  1. Оцет розчиняє залишки порошку та мінеральні відкладення.

  2. Сода нейтралізує запахи та пом’якшує волокна.

  3. Разом вони «перезапускають» структуру тканини.

Як правильно прати рушники з оцтом і содою

Крок 1: прання з оцтом

  1. Покладіть рушники у пральну машину.

  2. Додайте 1–2 склянки білого оцту.

  3. Не додавайте порошок і кондиціонер.

  4. Запустіть гарячий цикл прання.

Оцет очищає волокна та прибирає накопичення залишків засобів.

Крок 2: прання з содою

  1. Не виймаючи рушники, запустіть другий цикл.

  2. Додайте ½ склянки харчової соди.

  3. Знову оберіть гарячу воду.

Сода нейтралізує запахи та додає м’якості тканині.

Крок 3: правильне сушіння

  • сушіть рушники повністю до сухого стану;

  • бажано в сушарці або на свіжому повітрі;

  • не залишайте вологими в машині.

Важливі поради експертів

  • не використовуйте оцет і соду одночасно в одному циклі — вони нейтралізують дію одне одного;

  • не застосовуйте кондиціонер для білизни — він лише погіршує поглинання;

  • не перевантажуйте пральну машину;

  • використовуйте менше прального засобу.

Як отримати рушники як з готелю вдома

Щоб рушники були як у готелі:

  • періть їх окремо від іншого одягу;

  • використовуйте гарячу воду;

  • регулярно очищайте їх оцтом (раз на 3–4 тижні);

  • ретельно висушуйте.

FAQ

Чому рушники після прання стають жорсткими?

Через накопичення прального порошку, кондиціонера та мінералів із жорсткої води, які покривають волокна тканини.

Чи можна використовувати оцет і соду разом?

Ні. Їх потрібно використовувати в окремих циклах прання, щоб кожен засіб працював максимально ефективно.

Як часто прати рушники з оцтом?

Оптимально — раз на 3–4 тижні або коли рушники втрачають м’якість і починають неприємно пахнути.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
135
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie