Як надати синього та фіолетового кольору гортензіям за допомогою підкислення ґрунту

Гортензія

Реклама

Розкішні сині та глибокі фіолетові суцвіття великолистих гортензій завжди приковують погляди. Купиш яскраво-блакитний кущ, а після пересадки в сад він раптом змінює забарвлення на блідо-рожеве або брудно-лілове. Секрет цієї трансформації криється не в генетиці рослини, а в хімії ґрунту.

Колір гортензії напряму залежить від рівня кислотності субстрату та наявності в ньому доступних іонів алюмінію. У кислому середовищі (при pH 4,0–4,5) коренева система активно засвоює цей елемент, що й фарбує пелюстки у сині тони. Якщо ж ґрунт стає нейтральним або лужним через неправильний догляд чи природний склад землі, алюміній блокується, і рослина неминуче рожевіє.

Для того щоб повернути чарівні холодні відтінки, необхідно діяти комплексно, стверджують експерти, спочатку знизити рівень pH, а потім забезпечити гортензію правильним живленням.

Реклама

Вплив кислотності ґрунту на колір суцвіть

Від рівня кислотності ґрунту залежить кінцевий відтінок суцвіть, тому перед підкисленням важливо визначити бажаний колір.

Для отримання насиченого синього забарвлення показник кислотності необхідно утримувати в межах 4 або 4,5. Якщо потрібні фіолетові чи блакитно-лілові відтінки, рівень кислотності має бути трохи вищим і балансувати в межах від 4,5 до 5.

Головним правилом догляду за такими кущами є абсолютна відмова від будь-яких розкислювачів ґрунту. Використання вапна, крейди, доломітового борошна чи деревної золи повністю нівелює всі зусилля, оскільки ці речовини швидко підвищують рівень кислотності та блокують засвоєння алюмінію. Основою догляду має стати регулярне внесення спеціальних кислих підживлень та постійне укриття землі органічною мульчею.

Органічне підживлення гортензій для тривалого ефекту

Природні методи органічного живлення діють м’яко та поступово, допомагаючи створити правильну структуру ґрунту в саду чи в контейнерах і одночасно забезпечити рослину поживними речовинами.

Реклама

Головним завданням у цьому процесі є формування якісного та пухкого субстрату за допомогою кількох основних компонентів.

Першим елементом є хвойна мульча з опалої глиці, соснової кори або шишок, яку викладають у пристовбуровому колі шаром до семи сантиметрів, що дозволяє консервувати вологу та живити землю під час перегнивання.

Наступним важливим складником виступає верховий рудий торф, який через свою специфічну структуру є ідеальною поживною добавкою, тому його змішують із землею у пропорції один до одного під час посадки або щовесни оновлюють ним верхній шар.

Для додаткового збагачення землі використовують спеціальний компост на основі перепрілого дубового листя або залишків інших рослин-кислотолюбів, наприклад, вересу чи лохини.

Реклама

Завершує цю систему догляду регулярне внесення сухої кавової гущі, яку раз на місяць тонким шаром розсипають навколо куща як делікатну органічну добавку.

Усі ці методи разом утворюють надійну структурну та поживну основу, проте для швидкого результату таке живлення необхідно поєднувати з кислими поливами.

Чим поливати гортензії для зміни кольору: рецепти «кислотного поливу»

Щоб пришвидшити процес зміни кольору, застосовують розчини безпечних кислот. Оберіть один або два варіанти з перелічених нижче і використовуйте їх системно. Головне правило, ніколи не поливайте кислим розчином суху землю — спочатку ретельно зволожте кущ звичайною водою.

Лимонна кислота. Найдоступніший і найпопулярніший варіант. Розчиніть 1 чайну ложку (без гірки) лимонної кислоти в 10–12 літрах води. Повторюйте полив під корінь раз на 3–4 тижні з травня по серпень.

Реклама

Щавлева кислота. Ефективний засіб для періодичного використання. Візьміть 1,5 чайної ложки кислоти на 10 літрів води. Застосовуйте раз на місяць, успішно чергуючи цей метод із лимонною кислотою.

Яблучна кислота. Добре працює для підтримки середовища. На 10 літрів води знадобиться 100 грамів яблучної кислоти. Поливайте кущ під корінь раз на 3–4 тижні, уникаючи поєднання з іншими кислотами в один день.

Янтарна (бурштинова) кислота. Цей засіб діє комплексно: розчиніть 3 таблетки в 1 літрі води. Янтарна кислота не лише підкислює ґрунт, а й виступає потужним стимулятором росту коренів та захищає рослину від стресу. Використовуйте не частіше 2–3 разів за сезон.

Щоб отримати синій колір гортензій, додайте алюміній

Самого лише зниження рівня кислотності недостатньо для зміни кольору суцвіть, оскільки без вільних іонів алюмінію пелюстки гортензії просто залишаться блідими. Для активації потрібного пігменту рослині необхідно забезпечити постійний доступ до цього металу за допомогою кількох перевірених засобів.

Реклама

Основним хімічним компонентом для вирішення цього завдання є сульфат алюмінію, який діє комплексно, підтримуючи низький рівень кислотності та одночасно насичуючи землю потрібним елементом. Сухий порошок у кількості від 15 до 30 грамів розсипають навколо дорослого куща, злегка загортають у верхній шар субстрату та рясно поливають водою, повторюючи процедуру щомісяця під час вегетації.

Іншим ефективним методом є використання алюмокалієвих галунів, які дозволяють швидше перефарбувати суцвіття. Для цього від 20 до 40 грамів квасців ретельно розчиняють у 10 літрах води та поливають чагарник під корінь кожні 2–4 тижні безпосередньо перед початком і під час бутонізації.

Також можна застосовувати готові магазинні добрива зі спеціальною позначкою для синіх гортензій. Вони мають збалансований склад, де солі алюмінію поєднані з правильними формами азоту, а вносити їх слід чітко за інструкцією виробника, чергуючи з плановими кислими поливами.

Як змінити колір гортензій

Робити це портібно за чітким алгоритмом:

Реклама

Категорично припиніть внесення попелу, кальцієвих добрив та вапна. Обережно зніміть верхні 3–5 см старої землі чи колишньої мульчі навколо куща. Засипте звільнене місце свіжим верховим торфом та замульчуйте товстим шаром соснової кори чи хвої. Запровадьте графік кислотного поливу (наприклад, розчином лимонної кислоти раз на 3 тижні). Для стабільності чергуйте її зі щавлевою чи яблучною кислотою. Почніть паралельно підживлювати рослину сульфатом алюмінію або поливати розчином алюмокалієвих галунів у період формування бутонів. Використовуйте добрива, призначені суто для рододендронів, азалій чи гортензій — вони підтримують кисле середовище. Уникайте надлишку азоту, інакше кущ наростить багато листя, а квіти стануть блідими.

Пам’ятайте про фактор часу. Перші зміни відтінку ви зможете помітити на нових суцвіттях уже поточного сезону. Проте максимальний, глибокий і чистий синій колір проявиться наступного року, коли весь кореневий шар ґрунту стабільно перейде в необхідний кислий діапазон.

Новини партнерів