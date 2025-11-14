ТСН у соціальних мережах

Як повернути тюлю колишню свіжість: простий метод без магазинної хімії

Навіть у найакуратніших господинь білосніжний тюль швидко втрачає первісний вигляд.

Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як відбілити пожовтілий тюль

Як відбілити пожовтілий тюль / © unsplash.com

Тканина вбирає пил і бруд, поступово покриваючись жовтими та сірими плямами, які нелегко відіпрати. Експерти з прибирання поділилися перевіреним способом, як повернути тюлю свіжість і білизну.

За їхнім методом, який використовували ще наші мами (хоча тепер він трішки модернізований), процес виглядає так:

  1. Змочіть тюль водою, щедро натріть господарським милом і залиште на ніч.

  2. Постирайте у пральній машині.

  3. Замочіть на 2 години у соляному розчині (4–5 столових ложок солі на 3 літри води).

Ось і все! Ваш тюль знову чистий, свіжий і білосніжний, наче щойно з магазину. І жодної покупної хімії для цього не знадобилося.

