Як повністю вивести плями полуниці з одягу: перевірені методи

Як вивести плями полуниці з одягу / © pexels.com

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Головне правило — не дати плямі закріпитися у волокнах тканини та уникати дії високої температури.

В Clorox розповіли про перевірені способи, як вивести свіжі та застарілі плями полуниці з білого та кольорового одягу в домашніх умовах.

Чому плями полуниці важко вивести

Полуниця містить природні барвники — антоціани, які швидко проникають у волокна тканини. Якщо пляму нагріти (наприклад, гарячою водою або сушаркою), вона може закріпитися назавжди.

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Саме тому експерти радять:

діяти одразу;

використовувати холодну воду;

не терти тканину агресивно.

Як вивести свіжу пляму полуниці

Видаліть залишки ягоди — акуратно приберіть залишки полуниці ложкою або серветкою. Не розтирайте пляму. Промийте холодною водою — промивайте тканину з вивороту під струменем холодної води — це допоможе «виштовхнути» барвник із волокон. Попереднє оброблення — нанесіть мийний засіб або рідкий пральний порошок прямо на пляму та залиште на 5–10 хвилин. Прання — періть одяг у найвищій безпечній для тканини температурі. Перевірте результат перед сушінням.

Як вивести застарілу пляму полуниці

Якщо пляма вже висохла, потрібна більш інтенсивна обробка:

замочіть одяг у холодній воді з пральним засобом;

використовуйте засоби з кисневим відбілювачем;

нанесіть плямовивідник безпосередньо на слід;

залиште на 10–15 хвилин перед пранням.

Важливо: не сушіть одяг, поки пляма повністю не зникла.

Особливості для білого та кольорового одягу

Білий одяг:

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можна використовувати відбілювач (якщо дозволяє етикетка);

ефективно працює кисневе вибілювання.

Кольоровий одяг:

використовуйте делікатні плямовивідники;

уникайте агресивного хлору.

Поради для кращого результату

дійте якомога швидше;

завжди використовуйте холодну воду;

перевіряйте тканину перед сушінням;

не тріть пляму — лише промокайте або змивайте;

повторюйте оброблення за необхідності.

FAQ

Як швидко вивести пляму полуниці з одягу?

Найшвидший спосіб — промити пляму холодною водою з вивороту та одразу нанести пральний засіб або плямовивідник перед пранням.

Чи можна вивести стару пляму полуниці?

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Так, але потрібно замочування та використання кисневого відбілювача або спеціального засобу для виведення плям. Процес може вимагати повторення.

Чи можна прати пляму полуниці гарячою водою?

Ні. Гаряча вода може закріпити пляму у тканині, і вона стане значно складнішою для видалення.

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