Як позбутись кліщів у саду: садівники радять посадити цю рослину і забути про небезпеку

Котяча м'ята / © Credits

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Котяча м'ята все частіше з'являється у переліках рослин, що відлякують кліщів. Наукові дослідження показують, що непеталактон, який міститься в ній, може бути надзвичайно ефективним.

Про це пише польське видання dom.wprost.pl.

Чому кліщам не подобається котяча мята

Котяча м'ята (Nepeta cataria) з давніх-давен асоціюється насамперед із котами. Саме вони реагують на непеталактон, що міститься в рослині, характерним збудженням. Однак виявляється, що ця сама хімічна сполука викликає зовсім іншу реакцію у кліщів.

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Вчені з американських науково-дослідних інститутів довели, що непеталактон впливає на рецептори, відповідальні за орієнтацію та пошук хазяїна кліщами. На практиці це означає, що паразити уникають місць, де концентрація цієї речовини є високою.

Результати лабораторних досліджень дійсно вказували на дуже високу відлякувальну активність непеталактону, однак лабораторні умови не є тим самим, що й реальний сад. Між горщиком на терасі та контрольованим експериментом існує значна різниця.

З точки зору ботаніка та хіміка це питання є надзвичайно цікавим. Непеталактон належить до групи терпеноїдів — природних речовин, що виробляються рослинами для захисту від рослиноїдних тварин та деяких безхребетних.

Рослина виділяє ароматичні сполуки в навколишнє середовище, створюючи своєрідний хімічний бар'єр. Для людини запах приємний, з легкими цитрусовими та трав'яними нотками. Для кліща це сигнал тривоги.

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Важливо, що котяча м'ята не вбиває кліщів. Вона має відлякуючий ефект. Це принципова відмінність, про яку багато публікацій забувають згадати.

Не тільки котяча м'ята. Ці рослини також можуть допомогти

У садівничій практиці я б не ставив усе на одну карту. Набагато розумніше створювати композиції з рослин з інтенсивним ароматом.

Варто розглянути:

лаванду вузьколисту;

декоративний часник;

м'яту перцеву;

розмарин;

чебрець;

шавлію лікарську.

Садівники зазначають, щоб боротьба з кліщами була ефективніша, потрібно регулярно косити у саду, прибирати опале листя та не допускати зарослів.

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Нагадаємо, вберегтися від кліщів допоможуть два простих предмети.

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