Як позбутися бур’янів і зберегти газон: п’ять перевірених і простих способів

Як знищити бур'яни без шкоди для трави

Реклама

Коли небажана рослинність починає стрімко поширюватися по газону, виникає спокуса застосувати агресивні методи боротьби.

Однак проблема в тому, що багато популярних способів знищення бур’янів можуть серйозно пошкодити сам газон. Саме тому експерти з догляду за трав’яним покриттям з RealSimple радять використовувати більш стратегічний підхід: як позбутися бур’янів ефективно, але без ризику для здорової трави.

Якщо ви постійно боретеся з одними й тими ж бур’янами, варто змінити підхід і почати діяти ще навесні — до їх появи.

Реклама

За словами експерта з догляду за газонами та дослідника Метью Кох (ScottsMiracle-Gro), найкраща стратегія боротьби з бур’янами — це профілактика.

Суть проста: не дати насінню бур’янів прорости. Для цього навесні, коли ґрунт ще не надто теплий, застосовують комбіновані добрива для газону.

Якщо пропустити цей етап, бур’яни швидко захоплять ділянку, і тоді доведеться витрачати значно більше часу на відновлення газону, включно з підсіванням трави.

Важливо: експерти наголошують, що такі засоби потрібно застосовувати строго вчасно — до проростання насіння бур’янів. Також їх не можна використовувати одночасно з висіванням нової трави, адже це пригнічує її ріст.

Реклама

У більшості регіонів оптимальний період — рання весна, коли температура стабільно тримається в межах близько +10°C.

Якщо профілактика вже не допомогла, наступний безпечний метод — ручне видалення.

Експерт Метью Кох зазначає, що молоді бур’яни з неглибоким корінням (наприклад, зірочник) легко видаляються вручну. Найкраще це робити тоді, коли рослини ще не встигли зацвісти та дати насіння.

Щоб полегшити процес:

Реклама

зволожте ґрунт перед прополюванням;

або дочекайтеся дощу.

Мокра земля розпушує кореневу систему, і бур’ян виходить значно легше.

Фахівець з органічного догляду за газонами Крег Елворсі радить витягувати бур’яни, коли ґрунт вологий, акуратно прокручуючи їх, щоб дістати корінь повністю.

Важливо: не виривайте бур’яни з сухого або твердого ґрунту — це може пошкодити сам газон.

Після видалення варто одразу засіяти невеликі «порожні» ділянки, щоб трава швидше відновилася.

Реклама

Найкращий спосіб боротьби з бур’янами — це не боротьба, а профілактично сильний і густий газон.

Що допомагає:

регулярне удобрення;

правильний полив;

системний догляд і косіння.

Цікавий лайфгак: косіть газон частіше, але вище.

Висока трава:

Реклама

затінює ґрунт і не дає бур’янам проростати;

дозволяє газонній траві розростатися вшир;

пригнічує розвиток небажаних рослин.

Але низьке косіння — помилка. Воно послаблює газон, робить його рідким і відкриває простір для бур’янів.

Оптимальна висота весняного косіння — приблизно 6–10 см (залежно від типу трави).

Якщо бур’яни стійкі та не зникають після базового догляду, можна застосовувати селективні гербіциди.

Але важливо:

Реклама

обирати засоби, безпечні для вашого типу трави;

уважно читати інструкцію;

не перевищувати дозування.

Деякі бур’яни мають глибоку кореневу систему, і їх неможливо повністю видалити вручну.

Найчастіша помилка — неправильне застосування гербіцидів, що призводить до пошкодження газону, пожовтіння трави або появи «лисин».

Популярні домашні засоби — оцет, сода, мило чи аміак — часто шкодять більше, ніж допомагають.

Експерти попереджають:

Реклама

оцет може обпалити траву;

мильні розчини руйнують захисний шар рослин;

аміак порушує баланс ґрунту.

Такі методи можуть бути доречні лише на доріжках, тріщинах або між плиткою, де немає газону.