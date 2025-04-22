Як позбутися дротяника раз і назавжди: поради досвідчених городників

Вивести пирій. Дротяники люблять жити там, де ростуть злакові бур’яни, наприклад, пирій. Тому цю рослину треба вивести зі свого городу, бо шкідник поширюватиметься по всій ділянці. Пирій можна вивести, замульчувавши ділянку чи накривши чорною плівкою. Головне, не додавати його в компост, бо дротяники заведуться й там.

Запах томатів. Дротяники бояться запаху свіжого бадилля помідорів. Тому після пасинкування томатів бадилля краще не викидати. Його можна закопувати в лунки під час висаджування розсади чи просто класти у міжрядді. Це допоможе захистити городину від шкідників.

Розкислення ґрунту. Дротяники люблять кислі ґрунти, тому ділянку краще вапнувати, щоб розкислити землю. Для цього можна брати також доломітове борошно, крейду чи золу. Головне, використовувати засоби згідно інструкції.