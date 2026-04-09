Як позбутися гризунів з вашого подвір’я та городу: дієві методи наших бабусь, які завжди працюють

Гризуни на подвір’ї чи городі — це не лише неприємність, а й реальна загроза врожаю та господарству. Миші й щури швидко розмножуються, псують запаси, підгризають коріння рослин і навіть можуть переносити хвороби. Ще задовго до появи сучасних хімічних засобів наші бабусі використовували прості, але дієві методи, які й сьогодні залишаються актуальними.

М’ята та полин. Гризуни не переносять різких запахів деяких рослин. Свіжу чи сушену м’яту і полин розкладають у підвалах, біля нір та вздовж грядок. Їхній аромат створює для шкідників дискомфорт, і вони залишають оброблену територію.

Попіл. Деревна зола — старий і перевірений засіб. Її розсипають біля входів у нори та на можливих шляхах пересування гризунів. Зола подразнює слизові оболонки, через що миші уникають таких місць.

Пижма й бузина. Ці рослини мають сильний специфічний запах. Гілки пижми чи бузини розкладають у погребах, сараях і біля стін будинку. Це створює природний бар’єр, який гризуни не хочуть перетинати.

Часник і цибуля. Різкий запах цих продуктів також ефективно відлякує шкідників. Розрізані зубчики часнику або шматочки цибулі розкладають у місцях появи мишей. Метод простий, але потребує регулярного оновлення.

Картон і пастки з борошном. Наші бабусі часто використовували прості пастки без хімії. Суміш борошна з гіпсом чи попелом залишали у невеликих ємностях. Гризуни поїдали приманку, і це ефективно зменшувало їхню кількість.

Захист подвір’я запахами. Для профілактики можна використовувати ефірні олії. Особливо добре працюють м’ятна, евкаліптова та гвоздична олії. Кілька крапель на ганчірці, розкладені по периметру, створюють бар’єр для гризунів.