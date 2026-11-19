Дротяник

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Наприкінці осені городники зазвичай завершують роботи на ділянці та готують ґрунт до зими. Однак саме в цей період можна спробувати зменшити кількість шкідників, які зимують у ґрунті, а навесні пошкоджують коріння молодих рослин і майбутній урожай.

Особливу небезпеку для овочевих культур становлять капустянка та дротяник. Обидва шкідники здатні переживати холодну пору року в ґрунті, проте поводяться по-різному. Тому й способи боротьби з ними відрізняються.

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Як зазначають фахівці Держпродспоживслужби, восени проти капустянки можна використовувати гнійні пастки. Для дротяника також існують приманкові пастки, але їхня ефективність значною мірою залежить від температури та вологості ґрунту.

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Чому боротися варто восени

Із похолоданням ґрунтові шкідники змінюють свою активність. Вони поступово переміщуються в глибші шари землі, де температура стабільніша й менший ризик промерзання.

Капустянка, яку також називають вовчком або ведмедкою, живе в ґрунті, риє ходи та пошкоджує корені й стебла рослин. Особливо від неї потерпають молоді сходи та розсада. За даними Держпродспоживслужби, її нори можуть сягати глибини 50 см, а шкідник охоче селиться у вологих, багатих на органіку ділянках.

Дротяник — це личинка жука-ковалика. Він живиться насінням, коренями, кореневими шийками та бульбами рослин, зокрема картоплею. Личинки можуть залишатися в ґрунті кілька років, а дорослі жуки й личинки зимують на глибині приблизно 15–61 см.

Восени личинки дротяника реагують на зниження температури та переміщуються глибше. Тому з наближенням морозів знайти їх біля поверхні стає складніше.

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Як зробити осінню пастку для капустянки

Один із способів боротьби з капустянкою ґрунтується на її схильності збиратися в теплих органічних масах. Для цього восени на ділянці розкладають купки перегною або гною.

Такий метод рекомендують фахівці, капустянка охоче влаштовує в теплих купках перегною гнізда, а через кілька днів купки збирають і знищують разом зі шкідниками.

Для облаштування пастки потрібно:

Розкласти на ділянці кілька невеликих купок перегною або гною.

Позначити кожне місце кілочком, щоб потім легко їх знайти.

Розмістити пастки там, де протягом сезону спостерігалася найбільша активність шкідника.

Через кілька днів зібрати купки та оглянути їх.

Виявлених капустянок видалити й знищити.

Не варто залишати такі купки на городі на всю зиму, інакше вони можуть стати зручним місцем для зимівлі комах.

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Цей спосіб доцільно застосовувати заздалегідь, поки ґрунт ще не сильно охолов. Якщо капустянки вже перемістилися на значну глибину, пастка наприкінці листопада може бути менш ефективною.

Капустняка

Як зробити пастку для дротяника

Для дротяника використовують інший принцип, його приваблюють харчові приманки, які личинки можуть прогризати або збиратися навколо них.

Найкраще працюють приманки з замоченого зерна, кукурудзи, вівса, ячменю, гороху або бобів. Фахівці радять наповнити невеликий мішечок приблизно півсклянкою такої приманки, замочити її у воді на 24 години, закопати на глибину 15–20 см і накрити темним пластиком. Через 7–10 днів пастку разом із навколишнім ґрунтом виймають і перевіряють на личинки. Або замочене зерно або кукурудзу кладуть у ямку глибиною 8–13 см, накривають чорним пластиком і перевіряють через 7–14 днів.

Пастку зі шматочка сирої картоплі або моркви іноді використовують городники, але наукові рекомендації частіше стосуються саме зернових і бобових приманок. Тому картопляну пастку краще розглядати як додатковий, а не основний спосіб моніторингу.

Наприкінці листопада цей метод працює лише за умови, що ґрунт залишається достатньо теплим, а личинки продовжують живитися.

Чи допомагає осіннє перекопування ґрунту

Ще один спосіб зменшення чисельності ґрунтових шкідників — механічний обробіток землі. Фахівці Держпродспоживслужби зазначають, що глибока осіння оранка руйнує її ходи та гнізда. Це може сприяти вимерзанню особин, які зимують у ґрунті.

Під час перекопування частина личинок дротяника також може опинитися ближче до поверхні. Це робить їх доступнішими для птахів та інших природних ворогів, а також може підвищувати ризик загибелі від холоду. Проте результат залежить від глибини розташування шкідників, температури та стану ґрунту.

Не всі личинки залишаються у верхньому шарі землі, тому перекопування не забезпечує їх повного знищення. Особливо це стосується дротяника, який здатний переміщуватися вертикально залежно від погодних умов.

На ділянках, де протягом сезону виявляли багато шкідників, під час осіннього обробітку варто уважно оглядати грудки землі. Знайдених личинок можна збирати вручну.

Однак глибоко перекопувати весь город лише заради боротьби зі шкідниками необов’язково. На ділянках, де застосовують щадний обробіток ґрунту, краще обмежитися локальними заходами.

Коли встановлювати пастки вже запізно

Головний орієнтир для осінніх робіт — не календарна дата, а стан ґрунту.

У південних регіонах України земля іноді залишається незамерзлою навіть наприкінці листопада. Натомість у північних і західних областях уже можуть спостерігатися заморозки та значне охолодження верхніх шарів ґрунту.

Гнойові пастки для капустянки бажано встановлювати ще до суттєвого похолодання, щоб комахи встигли знайти тепле місце для зимівлі.

А ось приманки для дротяника ефективні переважно тоді, коли личинки перебувають близько до поверхні та активно шукають їжу. Якщо температура ґрунту вже опустилася нижче +10 °C, личинки можуть переміститися на більшу глибину й перестати активно реагувати на приманку.

Якщо земля вже промерзла або сильно охолола, поспішати з облаштуванням пасток не варто. Краще підготувати ділянку до зими, а перевірку на наявність дротяників провести навесні, коли ґрунт прогріється.

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