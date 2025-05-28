Як позбутися харчової молі назавжди: метод, який працює на 100%

Чого боїться харчова міль / © Фото з відкритих джерел

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Насамперед, дуже важливо одразу після того, як ви побачили самого метелика чи личинку молі, ретельно переглянути всі продукти. Особливу увагу слід приділити борошну, крупам, чаю, спеціям, горіхам та сухофруктам. Якщо хоча б один продукт заражений, доведеться викинути його у смітник.

Після цього обов’язково витріть полички в кухонній шафі розчином з води і мила, а пізніше ще й розчином з води та оцту (чи спирту). Такий засіб допоможе позбутися яєць і личинок, які могли залишитися в кутках шафи.

Чого боїться харчова міль

Щоб харчова міль більше не з’являлася в вашій кухні, можна використати природні запахи, які діють як репеленти:

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меліса і м’ята — насичений запах, який не до вподоби молі;

лаванда — дуже сильний аромат, який одразу відлякує комах (покладіть кілька висушений гілочок у кутках шафи);

цитрусові шкірки — висушені шкірки також дуже приємно пахнуть, але для молі це справжній сморід;

лаврові листи — доступний всім засіб, який можна розкласти на поличках.

Звичайно, всі ці засоби ефективні, але тільки як профілактика. Тому спочатку потрібно ретельно очистити кухонну шафу.

Які продукти харчова міль любить найбільше

Найчастіше міль відкладає свої яйця в таких продуктах:

сухарі і борошно;

вівсянка, манка, рис, пшоно;

лущені горіхи;

курага, родзинки, фініки тощо;

чаї з фруктовими добавками;

приправи.

Щоб захистити продукти, пересипайте їх в герметичні контейнери або банки одразу після відкриття. Поліетилен міль може прогризти.