Як позбутися комарів у квартирі: прості способи, які справді працюють влітку

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У спекотну пору року комарі стають однією з найнеприємніших проблем у квартирах. Вони заважають спати, залишають сверблячі укуси та можуть проникати в оселю навіть через невеликі щілини або відчинені на провітрювання вікна. На щастя, існує кілька дієвих методів, які допоможуть значно скоротити кількість настирливих комах або повністю позбутися їх.

Найкращі методи боротьби з цими комахами — зібрали у матеріалі ТСН.ua.

Встановіть москітні сітки

Найефективніший спосіб боротьби — не допустити потрапляння комарів до приміщення.

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Москітні сітки на вікнах і балконних дверях створюють надійний бар’єр, який не заважає провітрюванню. Важливо регулярно перевіряти їхній стан, адже навіть невеликі пошкодження можуть стати шляхом для проникнення комах.

Усуньте джерела вологи

Комарів приваблюють місця, де накопичується вода. Саме там вони можуть відкладати яйця. Не залишайте надовго воду в піддонах для квітів, відрах чи інших відкритих ємностях. Якщо на балконі стоять резервуари для поливу або декоративні посудини, їх варто регулярно спорожняти та мити.

Використовуйте фумігатори

Електричні фумігатори залишаються одним із найпопулярніших засобів захисту. Пристрої працюють завдяки пластинам або рідинам, які відлякують або знищують комарів. Для максимального ефекту їх рекомендують вмикати за 30–60 хвилин до сну.

Допоможуть природні аромати

Деякі запахи неприємні для комарів і можуть відлякувати їх.

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Серед найпопулярніших природних репелентів:

лаванда;

м’ята;

базилік;

евкаліпт;

цитронела;

гвоздика.

Горщики з такими рослинами можна розмістити на підвіконні або балконі. Також використовують ефірні олії в аромалампах чи дифузорах.

Увімкніть вентилятор

Комарі погано літають у сильних потоках повітря. Навіть звичайний підлоговий або настільний вентилятор здатний суттєво знизити активність комах у кімнаті. Крім того, рух повітря допомагає комфортніше переносити літню спеку.

Не залишайте ввечері яскраве світло біля відкритих вікон

У темний час доби освітлення привертає увагу багатьох комах. Якщо вікно відчинене, краще використовувати щільні штори або вимикати зайве світло поруч із ним. Це допоможе зменшити кількість небажаних гостей у квартирі.

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Регулярно проводьте прибирання

Комарі часто ховаються в темних і важкодоступних місцях. Особливу увагу варто приділяти простору за шторами, під меблями та на засклених балконах. Чистота не гарантує повного захисту, проте значно зменшує кількість місць для відпочинку комах.

Комплексний підхід дає найкращий результат. Поєднання москітних сіток, сучасних засобів захисту та усунення джерел вологи допоможе провести літо без настирливого дзижчання та сверблячих укусів.

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