Як позбутися кротів, мишей та щурів на городі без хімії: прості способи, які змушують їх піти

Захистити ділянку від кротів і мишей реально без агресивної хімії. Допоможуть доступні засоби, які впливають на їхній чутливий нюх.

Софія Бригадир
Кріт / © unsplash.com

Позбутися кротів, мишей і щурів на ділянці можна без агресивних засобів — достатньо використати різкі запахи, які вони не переносять. Домашні суміші та прості підручні речі здатні ефективно змусити шкідників залишити територію.

Про це повідомило видання Добрі новини.

Один із найпоширеніших способів — приготувати рідкий репелент. Для цього у приблизно пів літра теплої води додають 1–2 столові ложки риб’ячого жиру, який має різкий і стійкий запах. До суміші також всипають ложку часникового або цибулевого порошку, а для посилення дії — трохи чорного чи червоного перцю. За бажанням додають корицю, кавову гущу або касторову олію, які підсилюють аромат і ефект.

Розчин ретельно перемішують і залишають настоюватися на кілька годин. Після цього його заливають у нори або змочують ганчірки та закладають їх у ходи. Різкий запах поступово поширюється в ґрунті та створює для тварин некомфортні умови.

Окрім цього, можна використати природний інстинкт страху. Запах хижаків — зокрема котів чи собак — сприймається як загроза, тому шерсть або інші сліди тварин у місцях активності можуть змусити кротів покинути ділянку.

Також серед альтернатив — сучасні відлякувачі. Вони працюють від сонячної енергії та створюють вібрації у ґрунті, що дезорієнтують шкідників і змушують їх шукати інше місце. Поєднання кількох методів підвищує ефективність і дозволяє захистити ділянку без шкоди для довкілля.

