Як позбутися кульбаб на газоні: експерти назвали ефективні методи

Кульбаби / © unsplash.com

Реклама

Весняне цвітіння тішить око, але кульбаби часто стають проблемою для власників газонів. Попри користь для екосистеми, ці рослини швидко поширюються і конкурують із травою за вологу та поживні речовини.

Про це повідомило видання martha stewart.

За словами садівників, головна причина їхньої живучості — потужний стрижневий корінь і велика кількість насіння, яке легко розноситься вітром. Саме тому найефективніша стратегія — не стільки видалення, скільки запобігання появі бур’янів.

Реклама

Перш за все, важливо підтримувати густий і здоровий газон. Рідкі або оголені ділянки створюють ідеальні умови для проростання бур’янів. Саме тому регулярний підсів трави допомагає закрити такі «слабкі місця» та зменшити шанси для кульбаб укорінитися. Водночас експерти радять не поєднувати підсів із застосуванням досходових гербіцидів, оскільки вони блокують проростання будь-якого насіння.

Не менш важливий правильний режим косіння. Регулярне скошування запобігає утворенню насіння, а підтримка висоти трави на рівні приблизно 6,5–9,3 см обмежує доступ світла до ґрунту. Надто коротке скошування, навпаки, відкриває поверхню для сонця і сприяє появі нових рослин.

Ще один ключовий фактор — полив. Експерти радять відмовитися від частого поверхневого зволоження. Натомість ефективнішим є рідкісний, але глибокий полив, який забезпечує проникнення води в нижні шари ґрунту. Такий підхід стимулює розвиток коренів трави і робить її більш конкурентною у боротьбі з бур’янами.

Кульбаби з’являються не лише на газонах, а й на грядках. У цьому випадку допомагає мульчування. Шар органічних матеріалів товщиною кілька сантиметрів блокує доступ світла до насіння, одночасно зберігаючи вологу та покращуючи стан ґрунту.

Реклама

Для контролю поширення бур’янів фахівці радять використовувати різні засоби протягом року. Навесні ефективними є препарати, які запобігають проростанню насіння, зокрема на основі кукурудзяного глютену. Восени ж застосовують післясходові засоби, щоб знищити рослини, які вже з’явилися.

Водночас ручне видалення залишається дієвим, особливо на ранніх етапах. Найкраще виривати кульбаби до утворення насіннєвих «парасольок» і робити це після дощу або поливу, коли ґрунт м’який. Важливо видалити рослину разом із коренем, інакше вона може відновитися.

У випадку поодиноких осередків допускається точкове застосування гербіцидів для широколистяних рослин або садового оцту. Однак такі засоби слід використовувати обережно, адже вони можуть пошкодити й інші рослини поруч.

Окрему роль відіграє аерація ґрунту. Ущільнений ґрунт послаблює трав’яний покрив і полегшує поширення бур’янів. Аерація покращує доступ повітря та води до коренів, сприяє зміцненню дерну і підвищує його здатність протистояти кульбабам.

Реклама

Новини партнерів