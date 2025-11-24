Як позбутися молі назавжди за допомогою копійчаних засобів: дієві методи, перевірені часом

Як позбутися молі за допомогою народних методів / © Pixabay

Міль — один із найнеприємніших «мешканців» дому. Вона псує одяг, продукти та здатна швидко розмножуватися, якщо вчасно не втрутитися. На щастя, для боротьби з нею зовсім не обов’язково купувати дорогі препарати. Адже існують прості бюджетні засоби, які ефективно працюють уже багато років. Розповідаємо, які копійчані продукти допоможуть назавжди позбутися молі.

Харчова сода

Сода чудово нейтралізує запахи та відлякує міль

Як застосовувати:

насипати трохи соди у маленькі тканинні мішечки;

розкласти на полицях шафи та у ящиках;

змінювати кожні 3–4 тижні.

Сода не дає молі відкладати яйця й добре працює як профілактика.

Лавровий лист — перевірена класика

Його різкий аромат не переносить жодна міль.

Спосіб використання:

кілька листків треба покласти між складеним одягом;

змінювати раз на місяць.

Підходить для вовни, кашеміру, верхнього одягу.

Апельсинова або лимонна цедра

Цитрусовий запах швидко перемагає комах.

Як зробити засіб від молі:

висушити цедру цитрусових, можна на батареї;

покласти у полотняні мішечки та розкласти по шафі.

Окрім ефективності проти молі, одяг матиме приємний аромат свіжості.

Господарське мило

Запах мила дезорієнтує міль й не дозволяє їй селитися в шафі.

Спосіб використання:

нарізати мило невеликими шматочками;

покласти у кути шафи або на верхні полиці.

Особливо дієво для зимових речей із натуральної шерсті.