Як позбутися молі у квартирі чи будинку раз і назавжди: найкращі методи, перевірені часом

Як позбутися молі / © Credits

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Як вивести міль зі своєї квартири чи будинку: найкращі народні методи

Якщо ви помітили у своєму помешканні міль, треба знайти її «гнізда» і знищити, щоб вона не плодилася. Такі місця легко виявити, там будуть білі чи кремові личинки. За допомогою пилососа необхідно зібрати всі личинки та ретельно вимити шафи для одягу й полиці на кухні. Лише після прибирання можна застосовувати засоби, які відлякуватимуть міль.

Які найкращі народні методи для боротьби з міллю.

Ефірна олія ялиці й лаванди. Вовняна міль не любить цього запаху. Можна розкласти у шафах ватяні диски, просочені цими оліями, щоб міль не залітала туди.

Квіти лаванди. Для відлякування молі необхідно покласти кілька гілочок лаванди у марлю та розмістити в місцях, де може заводитися шкідник.

Апельсинові та мандаринові шкірки виділяють ефірні олії з різким запахом, якого боїться міль. Шкірки треба покласти в шафи для одягу та на кухні, де зберігаються сипучі продукти.

Часник. Міль не переносить запах цього овоча. Якщо часник покласти на кухонні полиці, комаха оминатиме їх десятою дорогою.

Пижма. Цією рослиною ще користувалися наші предки, щоб вивести міль зі своєї оселі. Достатньо покласти гілочки рослини в шафах для одягу та на кухонних полицях — і можна назавжди забути про шкідника.

Гвоздика й запашний перець. Пряний запах також відлякує міль. Можна розкласти ці спеції у пакетиках по всьому будинку — і міль покине його назавжди.

Господарське мило. Міль не виносить лужні сполуки, тому варто покласти по шматочку мила у шафи, аби шкідник оминав їх.

Нафталін чи порожні флакони з-під парфумів. Ці засоби також відлякуватимуть міль з вашого помешкання.