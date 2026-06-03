Як позбутися мух у будинку: експерт назвав ефективний кухонний засіб

Муха / © pexels.com

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Мух можна відлякати без хімічних засобів за допомогою звичайної спеції, яка є на багатьох кухнях. Експерт із прибирання пояснив, як приготувати простий натуральний спрей, що допоможе зменшити кількість комах у будинку.

Про це повідомило видання Express.

Як розповів експерт з прибирання Андре Казімерський, для боротьби з мухами можна використовувати кайенський перець. Як зазначається, мухи значною мірою покладаються на нюх під час пошуку їжі та орієнтування в навколишньому середовищі. Кайенський перець містить капсаїцин — речовину з дуже сильним і гострим запахом, який може подразнювати органи чуття комах. Крім того, спеція здатна маскувати запахи їжі, що зазвичай приваблюють мух до будинків.

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Для приготування засобу радять змішати одну-дві столові ложки кайенського перцю з приблизно 475 мл гарячої води. Після охолодження розчин потрібно перелити в пульверизатор і обробити ним місця, де найчастіше з’являються мухи — біля вікон, дверей та на кухні.

Втім, цей метод може підійти не кожному. Експерти попереджають, що після розпилення дрібні частинки перцю здатні потрапляти в повітря та викликати подразнення очей у домашніх улюбленців. Саме тому власникам котів і собак радять звернути увагу на інші натуральні засоби проти мух, зокрема яблучний оцет або огірки.

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