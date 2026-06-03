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Як позбутися мух у будинку: експерт назвав ефективний кухонний засіб
Дорогі пастки та хімічні спреї можуть не знадобитися. Експерт розповів, як приготувати натуральний засіб від мух із популярної спеції.
Мух можна відлякати без хімічних засобів за допомогою звичайної спеції, яка є на багатьох кухнях. Експерт із прибирання пояснив, як приготувати простий натуральний спрей, що допоможе зменшити кількість комах у будинку.
Про це повідомило видання Express.
Як розповів експерт з прибирання Андре Казімерський, для боротьби з мухами можна використовувати кайенський перець. Як зазначається, мухи значною мірою покладаються на нюх під час пошуку їжі та орієнтування в навколишньому середовищі. Кайенський перець містить капсаїцин — речовину з дуже сильним і гострим запахом, який може подразнювати органи чуття комах. Крім того, спеція здатна маскувати запахи їжі, що зазвичай приваблюють мух до будинків.
Для приготування засобу радять змішати одну-дві столові ложки кайенського перцю з приблизно 475 мл гарячої води. Після охолодження розчин потрібно перелити в пульверизатор і обробити ним місця, де найчастіше з’являються мухи — біля вікон, дверей та на кухні.
Втім, цей метод може підійти не кожному. Експерти попереджають, що після розпилення дрібні частинки перцю здатні потрапляти в повітря та викликати подразнення очей у домашніх улюбленців. Саме тому власникам котів і собак радять звернути увагу на інші натуральні засоби проти мух, зокрема яблучний оцет або огірки.
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