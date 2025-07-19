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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
484
Час на прочитання
2 хв

Як позбутися мух у квартирі: найефективніші народні методи та аромати

У спеку мухи стають справжньою проблемою — дзижчать, кусають і переносять хвороби. Але їх легко позбутися природними методами.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Муха

Муха / © Freepik

Мухи надзвичайно настирливі — вони дзижчать, сідають на їжу, відкладають яйця і навіть можуть кусати. Через свою любов до сміття, вони часто стають переносниками мікробів, які потрапляють у наш дім і, найгірше, — у їжу.

Про це пише «Ліквідатор».

Але гарна новина в тому, що є безліч натуральних способів, які допомагають ефективно боротися з мухами — без хімії та шкоди для здоров’я. Зокрема, найкраще працюють запахи, які мухи не переносять.

Що допоможе відігнати мух з дому:

  • Ефірні олії: лаванда, м’ята, евкаліпт, гвоздика, лавр. Їх можна додати в аромалампу або нанести на двері та вікна.

  • Сухі прянощі: насипте трохи гвоздики у блюдце й залиште в кухні.

  • Лимон із гвоздикою: розріжте лимон і встроміть у нього кілька гвоздичних головок. Це — класичний натуральний відлякувач.

  • Лавровий лист: кілька сухих листочків на кухні справді працюють.

  • Цибуля: її сильний запах відлякує мух, хоча може бути не надто приємним для людей.

  • Жива лаванда у горщиках: стане не лише прикрасою, а й надійним захистом від комах.

Ці запахи мають сильну дію на нюх мух — вони дратують комах і змушують їх залишати приміщення. А головне — це безпечно для дітей, дорослих і навіть домашніх тварин.

Нагадаємо, раніше ми писали, що для боротьби з попелицею, плодожеркою, довгоносиками необов’язково купувати дорогу хімію. Цілком реально обійтися й без токсичних матеріалів. Наприклад, можна приготувати натуральний інсектицид з хвойних гілок і води. Це перевірений засіб, який допоможе врятувати ваш сад чи город.

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