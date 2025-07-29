Як позбутися мурах в теплиці без шкоди для рослин: дієві засоби

Як позбутися мурах в теплиці народними методами / © Pixabay

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Не потрібно одразу використовувати хімічні засоби. Спробуйте різноманітні ароматичні трави, запах яких не подобається мурахам. Зокрема, вам може допомогти ромашка, полин, деревій. Розкладіть ці трави в тих місцях, де мурахи з’являються найчастіше.

Можна обирати сухі або свіжі рослини — тут вже на ваш вибір. Хоча в сухих травах запах сильніший і тримається значно довше. Тому, якщо ви нарвали свіжі рослини, спочатку розкладіть їх на сонці, щоб вони просохли. І тільки після цього викладайте в теплиці.

Додатково ви можете зв’язати букети зі свіжих трав, запах яких відлякує мурах, а потім розвісити їх по всій теплиці. Завдяки високій температурі всередині вони швидко підсушаться. Потім їх можна перетерти (для кращого вивільнення аромату) і розсипати по грядках, особливо в тих місцях, де найбільше скупчуються мурахи.

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