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Як позбутися мурах в теплиці без шкоди для рослин: дієві засоби
Коли в теплиці з’являються мурахи — це стає справжньою проблемою. Потрібно швидко та ефективно позбутися шкідників, але не нашкодити водночас рослинам.
Не потрібно одразу використовувати хімічні засоби. Спробуйте різноманітні ароматичні трави, запах яких не подобається мурахам. Зокрема, вам може допомогти ромашка, полин, деревій. Розкладіть ці трави в тих місцях, де мурахи з’являються найчастіше.
Можна обирати сухі або свіжі рослини — тут вже на ваш вибір. Хоча в сухих травах запах сильніший і тримається значно довше. Тому, якщо ви нарвали свіжі рослини, спочатку розкладіть їх на сонці, щоб вони просохли. І тільки після цього викладайте в теплиці.
Додатково ви можете зв’язати букети зі свіжих трав, запах яких відлякує мурах, а потім розвісити їх по всій теплиці. Завдяки високій температурі всередині вони швидко підсушаться. Потім їх можна перетерти (для кращого вивільнення аромату) і розсипати по грядках, особливо в тих місцях, де найбільше скупчуються мурахи.