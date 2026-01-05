Як позбутися набряків під очима: цей засіб є на кожній кухні, він швидко вирішить проблему

Як швидко позбутися набряків під очима / © www.freepik.com/free-photo

Набряки під очима можуть з’явитися навіть після повноцінного сну. Надлишок рідини, солона їжа, втома або стрес миттєво відображаються на обличчі й додають віку. Коли немає часу на складний догляд чи відвідування салону, на допомогу приходить простий і доступний засіб, який є практично на кожній кухні. Він здатен швидко повернути свіжість погляду без дороговартісних процедур та косметики.

Який кухонний продукт допоможе прибрати набряки під очима

Звичайні охолоджені чайні пакетики — один із найефективніших і найдешевших способів боротьби з припухлістю під очима. Чай містить таніни та антиоксиданти, які звужують судини, зменшують затримку рідини та швидко знімають набряк.

Найкраще підходить чорний або зелений чай без ароматизаторів. Саме ці сорти мають виражену тонізувальну дію.

Як правильно використовувати чай від набряків під очима

Заваріть два пакетики чаю у гарячій воді, після чого дайте їм повністю охолонути або покладіть у холодильник на 15 хвилин. Ляжте, заплющте очі й прикладіть пакетики до повік на 10 хвилин. Уже після першої процедури шкіра стане більш підтягнутою, а набряки значно зменшаться.

Холод у поєднанні з активними речовинами чаю стимулює мікроциркуляцію, знімає напруження судин і допомагає вивести зайву рідину. Крім того, чай зменшує почервоніння та надає шкірі більш рівного й свіжого вигляду.

Для посилення ефекту зберігайте використані чайні пакетики в холодильнику. Також важливо не перетримувати компрес, щоб не пересушити ніжну шкіру навколо очей. Після процедури нанесіть легкий зволожувальний крем.