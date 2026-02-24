Як позбутися надлишку вологи у ванній: топ кімнатних рослин, які допоможуть запобігти цвілі

Алое вера / © pixabay.com

Надлишкова вологість після гарячого душу може сприяти утворенню конденсату й навіть цвілі. Експерт із садівництва назвав кімнатні рослини, які допомагають регулювати рівень вологи у ванній залежно від освітлення та мікроклімату.

Про це повідомило видання Express.

Підвищена вологість у ванній кімнаті — поширена проблема, особливо якщо приміщення погано провітрюється. За словами садівника й автора популярного TikTok-блогу Майкла Гріффітса, правильно підібрані рослини можуть частково вирішити це питання. У своєму відео він зазначив, що навіть складні умови — різне освітлення й перепади вологості — не є перешкодою, якщо обрати відповідний вид.

Рослини для низького освітлення та невеликою вологістю

У таких умовах експерт радить звернути увагу на зміїну рослину (сансевієрію) або заміокулькас. За даними Healthline, сансевієрія може сприяти очищенню повітря в приміщенні та зменшенню кількості токсичних домішок.

Фахівчиня з інтер’єрних рішень Міра Шоверс пояснює, що зміїна рослина добре переносить слабке світло та потребує мінімального поливу. Водночас заміокулькас підходить для ванних кімнат із невеликими вікнами або без них: його щільне глянцеве листя допомагає стабілізувати мікроклімат.

Для приміщень із низьким освітленням і високою вологістю

Якщо ванна кімната волога й затінена, підійдуть лілія миру (спатифілум) або потос. Висока вологість наближена до природного середовища спатифілума, тому рослина добре розвивається та не пересихає.

Grow Hub зазначає, що лілія миру допомагає регулювати рівень вологи, поглинаючи її надлишок із повітря. Потос, своєю чергою, відомий очисними властивостями та швидким ростом. Його можна розмістити на полиці або дозволити пагонам звисати, додаючи декоративності простору.

Для сонячних ванних кімнат із низькою вологістю

У сонячних ванних кімнатах із сухішим повітрям доречно поставити алое вера або нефритову рослину. Алое належить до сукулентів, любить світло й потребує помірного поливу. Водночас воно відоме тим, що його сік використовують для заспокоєння шкіри та при незначних опіках.

Нефритова рослина також добре переносить пряме сонце й нечастий полив, що робить її зручною для приміщень, якими користуються не щодня.

Для світлих і дуже вологих ванних

У добре освітленій і вологій ванній експерт рекомендує бостонську папороть, павутинну рослину або каучуконосний фікус. Папороті природно ростуть у вологому середовищі, а бостонська папороть вважається однією з найефективніших щодо поглинання вологи з повітря. Її радять розміщувати ближче до душу.

Павутинна рослина також діє як природний осушувач і допомагає зменшити кількість забрудників. Каучуконосна рослина з великим щільним листям добре почувається у вологих умовах, очищує повітря та, за даними виробників інтер’єрних рішень, може сприяти зменшенню кількості спор цвілі та бактерій.

