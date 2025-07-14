Як позбутися неприємного запаху зі взуття за 2 хвилини: прості способи, які дійсно працюють

Неприємний запах у взутті — це проблема, яка може зіпсувати настрій на цілий день. Особливо часто вона з’являється влітку, коли ноги пітніють активніше. Втім, існують прості та доступні методи, які дозволяють усунути сморід буквально за 2 хвилини без спеціальних дороговартісних засобів. Розповідаємо, як за декілька хвилин позбутися неприємного запаху зі свого взуття.

Сода. Просто насипте 2 чайні ложки соди у кожен черевик чи кросівок і рівномірно розподіліть по устілці. Залиште на дві хвилини, щоб продукт відпрацював. Сода має абсорбуючі та антибактеріальні властивості. Тому вона швидко усуне вологу, неприємний запах і заодно продезінфікує внутрішню поверхню взуття.

Антибактеріальні серветки чи спирт. Необхідно протерти устілки спиртом чи вологими антибактеріальними серветками. Потім на кілька хвилин залиште взуття відкритим для провітрювання. Така проста процедура допоможе позбутися бактерій, які викликають неприємний запах.

Чайні пакетики. Візьміть використані сухі пакетики чаю та залиште на 2 хвилин у взутті. Чай абсорбує вологу та працює як натуральний поглинач запаху.