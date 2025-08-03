Як позбутися павуків без хімії: ефективні рослини для ванної

Павук / © Pixabay

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Павуки корисні для екосистеми, але навесні і влітку багато хто хоче позбутися їх у домі. Експерт радить тримати у ванній м’яту, лемонграс і евкаліпт — ці рослини з відразливим для павуків ароматом відлякають їх без хімії. Також допоможуть лимонні шкірки — їх можна натирати на підвіконнях і біля сантехніки.

Про це пише видання Express.

Павуки важливі для навколишнього середовища, але це не означає, що ви хочете, щоб вони оселилися у вашій ванній протягом літа.

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Зазвичай сезон розмноження павуків починається у вересні, але це не означає, що влітку павуків немає. Якщо ви хочете тримати їх подалі від дому, але не хочете використовувати хімікати, є природні способи.

Алекс Вудс з Victorian Plumbing поділився порадами, як позбутися павуків без зайвих витрат.

Він розповів, що павуки не люблять деякі рослини через їх сильний запах. За його словами, «рослини, такі як м’ята, лемонграс та евкаліпт не тільки освіжать вашу ванну кімнату, а й відлякають павуків, адже вони ненавидять такі аромати».

Ще один природний метод — лимонні шкірки. Алекс каже: «Це мій улюблений прийом. Протріть лимонні шкірки по підвіконнях або в місцях, де павуки можуть сховатися, наприклад, за унітазом або шафами. Цитрус їх відлякає і додасть ванній приємний аромат.»

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що протягом останнього десятиліття каракурти, тарантули, павуки-зебри, жовті павуки Сак та інші агресивні види вже стали постійними мешканцями Одещини, Миколаївщини, Херсонщини, Запоріжжя та Дніпропетровщини.