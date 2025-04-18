Як позбутися порослі вишні на ділянці, щоб вона не "лізла" на город

Чим можна вивести вишню / © unsplash.com

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Для багатьох вишня у дворі — не просто дерево, а справжній символ родинного затишку. Її ягоди — окраса літніх десертів і напоїв. Але досвідчені садівники знають: за цим зовнішнім шармом ховається вперта проблема — нав’язлива коренева поросль.

Ці небажані пагони проростають у найнеочікуваніших місцях — між рослинами, серед квітів і навіть крізь тріщини в бетоні. І варто тільки позбутися одного, як на його місці з’являється новий.

Багато хто намагається просто обрізати чи викопати пагони, але саме в цьому полягає типова помилка. Занадто низьке зрізання лише стимулює дерево до ще активнішого росту нових відростків.

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Експерти рекомендують підходити до проблеми по-іншому: замість того, щоб зрізати пагони до самого кореня, залиште їх довжиною близько 30 сантиметрів. Такий підхід дає сигнал кореневій системі, що подальший ріст не має сенсу.

Якщо ви хочете кардинально вирішити проблему, потрібно зупинити сам корінь. Для цього викопайте навколо дерева траншею діаметром близько 1,5 метра і глибиною до 50 см. Вставте в неї бар’єр з шиферу, профнастилу або металевого листа.

Цей підземний “захист” обмежить розповзання коріння і не дасть вишні прориватися на грядки та клумби. Метод вимагає певних зусиль, але результат залишиться надовго.