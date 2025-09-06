ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
178
Час на прочитання
2 хв

Як позбутися самотності: простий психологічний трюк, який дійсно працює

Який психологічний метод допоможе швидко пізнати тепло спілкування і зменшити відчуття ізоляції.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як позбутися відчуття самотності

Як позбутися відчуття самотності / © www.freepik.com/free-photo

Самотність — це почуття, яке може наздогнати будь-кого, незалежно від віку чи соціального статусу. Іноді здається, що вирватися з цього стану дуже складно. Але психологи запевняють, що існують прості прийоми, які швидко допоможуть відчути зв’язок із навколишнім світом.

Психологічний прийом — «Маленькі добрі контакти», який допоможе позбутися самотності

Секрет полягає в тому, щоб створювати короткі позитивні взаємодії навіть із незнайомими людьми. Це може бути:

  • усмішка касиру в магазині;

  • коротке «дякую» дружнім тоном;

  • комплімент колезі чи сусіду;

  • запитання в черзі чи в транспорті: «Ви не підкажете…?».

На перший погляд такі моменти здаються дрібницями, але вони формують відчуття соціального зв’язку. Мозок реагує на ці мікровзаємодії, як на підтвердження: «Я не сам, я частина спільноти».

Чому це працює

  • Активується відчуття приналежності. Навіть кілька секунд спілкування з іншою людиною знижують рівень стресу від ізоляції.

  • Зростає рівень «гормонів радості». Усмішка чи добрі слова стимулюють вироблення серотоніну й окситоцину.

  • Формується нове коло знайомств. З часом ці маленькі розмови можуть перерости у дружбу, приятельські стосунки чи навіть щось більше.

Додатковий лайфгак: як позбутися відчуття самотності

Якщо зовсім немає сил виходити до людей, почніть із простого: заведіть щоденник подяки. Записуйте щодня хоча б три речі, за які вдячні. Це змінює фокус уваги з відчуття «мені бракує» на «у мене вже є». Коли внутрішній стан стане легшим, зробити перший крок до коротких контактів буде простіше.

Дата публікації
Кількість переглядів
178
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie