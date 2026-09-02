Як позбутися шершнів на ділянці: що робити, якщо знайшли гніздо, якщо комаха ужалила

Шершні

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Один шершень, який час від часу з’являється в саду, ще не означає, що поруч є гніздо. Але якщо великі комахи регулярно літають біля будинку, господарських споруд або постійно прямують в одне й те саме місце, неподалік може оселитися колонія.

Найбільшу небезпеку становлять гнізда біля дверей, доріжок, терас, дитячих майданчиків та інших місць, де часто перебувають люди. Шершні захищають свою колонію і, на відміну від медоносної бджоли, можуть жалити неодноразово. Тому намагатися збити або розібрати гніздо небезпечно.

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Де шукати гніздо шершнів

Шершні влаштовують гнізда в захищених місцях. Їх можна знайти в дуплах дерев, на горищах, під дахами, у сараях та інших господарських спорудах, а іноді — у порожнинах стін.

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Якщо комахи постійно з’являються в одному місці, можна поспостерігати за напрямком їхнього польоту з безпечної відстані. Не варто стукати по стіні, дереву чи іншій поверхні, де може бути колонія, намагаючись таким чином перевірити наявність гнізда.

Якщо воно розташоване далеко від будинку й місць, де перебувають люди, знищувати його не завжди потрібно. Шершні полюють на інших комах, а їхні колонії є сезонними.

Як знищити гніздо шершнів

Найбезпечніше доручити видалення гнізда фахівцям із дезінсекції, особливо якщо воно велике, розташоване високо, під дахом, усередині стіни або в іншому важкодоступному місці.

Самостійно наближатися до колонії не слід людям, які мають алергію на ужалення бджіл, ос або шершнів.

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Для невеликих доступних гнізд існують спеціальні інсектицидні засоби. Використовувати варто лише препарат, на етикетці якого прямо зазначено, що він призначений для боротьби з осами та шершнями, точно дотримуючись інструкції виробника. Не потрібно збільшувати рекомендовану кількість засобу або змішувати кілька препаратів.

Велике чи важкодоступне гніздо самостійно обробляти не варто, потривожена колонія може атакувати.

Чого не можна робити з гніздом

Гніздо не слід збивати палицею, зривати руками, трясти гілку, на якій воно розташоване, або намагатися швидко помістити його в пакет. Такі дії можуть спровокувати одночасний виліт великої кількості шершнів.

Не варто також намагатися занурити гніздо у відро з водою. Для цього доведеться підійти до нього впритул і маніпулювати ним, наражаючись на численні ужалення.

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Ще небезпечніше намагатися спалити гніздо або облити його бензином, гасом чи іншою горючою рідиною. Крім нападу комах, виникає ризик пожежі.

Чому не можна просто закрити отвір у стіні

Якщо шершні оселилися в порожнині будинку, не потрібно відразу закладати отвір, через який вони залітають усередину. Позбавлені звичного виходу комахи можуть почати шукати інший шлях і проникнути в житлове приміщення.

Щілину закривають уже після того, як колонії всередині немає. Надалі це допоможе перешкодити комахам використовувати те саме місце для проникнення в будівлю.

Чи допомагають пастки від шершнів

Пастки із солодкими приманками можуть допомогти спіймати частину шершнів, які літають ділянкою, проте вони не замінюють видалення небезпечно розташованого гнізда.

Встановлювати пастки безпосередньо біля дверей, вікон, тераси або місця відпочинку не варто, оскільки запах приманки приваблюватиме комах саме туди, де перебувають люди.

Як зробити ділянку менш привабливою для шершнів

У теплу пору року шершнів можуть приваблювати доступні джерела їжі. Тому сміттєві баки краще тримати щільно закритими, не залишати надворі відкриті солодкі напої та продукти, а опалі й перестиглі фрукти регулярно збирати.

Будинок і господарські споруди варто періодично оглядати. Щілини біля покрівлі, вікон, труб та облицювання, через які комахи можуть проникнути всередину, можна закрити заздалегідь. Якщо ж через отвір уже регулярно літають шершні, спочатку потрібно переконатися, що всередині немає активної колонії.

Що робити, якщо шершень ужалив

Насамперед відійдіть подалі від місця, де перебувають шершні, щоб уникнути повторних ужалень. Не намагайтеся відмахуватися від комах або повертатися до гнізда.

Огляньте місце ужалення. Шершні зазвичай не залишають жала в шкірі, тому шукати й витягувати його, як після ужалення медоносної бджоли, переважно не потрібно. Потім промийте уражену ділянку водою, а для зменшення болю та набряку прикладіть холодний компрес через тканину. Холод можна тримати приблизно 10–20 хвилин, після чого зробити перерву.

Місце ужалення не варто розчісувати, навіть якщо воно сильно свербить. У більшості випадків виникає місцева реакція — біль, почервоніння та припухлість навколо ураженої ділянки. За станом людини потрібно спостерігати, оскільки небезпечна алергічна реакція може виходити далеко за межі місця ужалення.

Негайно викликайте екстрену медичну допомогу, якщо з’явилися утруднене дихання, набряк губ, язика чи горла, поширена кропив’янка, різка слабкість, запаморочення, потемніння в очах, холодний піт, судоми або інші ознаки тяжкої алергічної реакції. В Україні для виклику екстреної медичної допомоги працює номер 103, а єдиний номер екстрених служб — 112.

Якщо людині раніше призначили автоін’єктор адреналіну через ризик анафілаксії, при появі відповідних симптомів його потрібно використати відповідно до отриманих медичних рекомендацій і все одно викликати екстрену допомогу.

Звернення до лікаря потрібне також після численних ужалень, особливо якщо постраждала дитина, літня людина або людина з хронічними захворюваннями. ДСНС окремо радить звертатися по медичну допомогу, якщо йдеться більш ніж про десять ужалень. Підвищеної уваги потребує й ужалення в обличчя або шию, а особливо — в рот чи горло, оскільки набряк у цій ділянці може перешкоджати диханню.

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