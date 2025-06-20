Як позбутися тривоги та страху за своє майбутнє: єдиний метод, який дійсно працює

Як позбутися тривоги та страху за своє майбутнє / © www.freepik.com/free-photo

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У часи постійних змін і невизначеності стає все більше людей, які бояться за своє майбутнє. Цей страх перед завтрашнім днем паралізує, виснажує й не дозволяє насолоджуватись життям. Однак є проста психологічна практика, яка, як зазначають психологи, допомогла багатьом впоратися зі своїми тривогами і привчити мозок не «шукати» проблеми там, де їх насправді немає.

Як позбутися страху та тривоги за своє майбутнє: дієвий метод

Цей метод називається «Якір у сьогоденні», такий психологічний інструмент допомагає повернути внутрішню опору. Його суть полягає в тому, що необхідно змістити фокус уваги з тривожного «а що буде завтра?» на стабільне «що є зараз». Таким чином, людина перестає жити у страхах за своє невизначене майбутнє й повертається до контролю над своїм сьогоденням.

Як застосовувати метод «Якір у сьогоденні»: покрокова інструкція

Необхідно зупинитися й дихати усвідомлено. Виділіть 5-10 хвилин на практику. Сядьте зручно, закрийте очі й сконцентруйтесь на диханні. Зробіть 5 повільних вдихів і видихів. Після кожного видиху уявляйте, як тривога залишає ваше тіло. Треба назвати 5 речей, які ви бачите навколо себе. Це допоможе вам сконцентруватися на миті «тут і зараз». Наприклад: «Я бачу стіл, ноутбук, штори, дерево за вікном, свої руки». Потім назвіть 4 речі, які можете відчути фізично, наприклад: «Я відчуваю одяг, що на мені». Доторкніться до тканини одягу, опори під ногами, спинки крісла, на якому сидете. Реальні відчуття вашого тіла будуть слугувати якорем, який поверне вам контроль над своїми думками. Назвіть 3 звуки, які чуєте. Це може бути спів пташок, гуркіт автомобіля, робота кондиціонеру тощо. Звуки, які ви чуєте, це ще один рівень занурення в теперішній момент. Тепер треба спитати себе: «Що я можу зробити прямо зараз, щоб подбати про себе?» Це допоможе переключитися з безплідного переживання на конкретні дії. Наприклад, зробіть собі смачну каву, сходіть на прогулянку, поспілкуйтеся з подругою.

Чому цей метод дійсно працює

Тривога виникає тоді, коли свідомість застрягає в сценаріях розвитку подій, які вимальовує незайнятий розум. Метод «якоріння» змушує наш мозок працювати над тим, щоб повернути контроль над своїм життям, зміщує фокус із внутрішніх переживань на реальність, де більшість страхів безпідставні.

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Практикувати цей метод треба регулярно, це допоможе знизити рівень тривожності та навчить мозок не «бігати» в майбутнє за проблемами.

Психологи також рекомендують кожного вечора записувати у щоденник три гарні речі, які з вами сталися за день. Ця проста вправа допоможе зміцнити внутрішнє відчуття стабільності та сформує звичку помічати позитивні моменти навіть за складних часів.