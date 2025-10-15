ТСН у соціальних мережах

Як позбутися цвілі на стінах раз і назавжди: поради експертів

З настанням холодів у багатьох оселях з’являється пліснява, і боротьба з нею часто здається нескінченною.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Пліснява

Пліснява / © Фото з відкритих джерел

З настанням холодів у багатьох будинках та квартирах з’являється пліснява, і боротьба з нею часто здається нескінченною. Сім провідних експертів з прибирання та обслуговування будинків назвали головну причину її постійного повернення та розкрили найкращі методи боротьби — від копійчаного оцту, що вбиває спори, до правильної вентиляції.

Про це пише Express.

Усі сім експертів одностайні: жоден засіб для чищення не допоможе, якщо не усунути першопричину появи цвілі — надмірну вологість. Пліснява повертатиметься знову і знову, поки в приміщенні буде сирість, конденсат або погана вентиляція. Тому перш за все необхідно знайти й усунути джерело проблеми.

Оцет проти плісняви

На думку багатьох фахівців, найкращим натуральним засобом для видалення плісняви є звичайний оцет. Його головна перевага перед популярним відбілювачем у тому, що він вбиває спори грибка, а не просто відбілює поверхневу пляму.

Як використовувати: змішайте оцет з водою у пропорції 1:1, залийте в пульверизатор, розпиліть на уражені ділянки і залиште на годину. Після цього протріть поверхню вологою тканиною.

Інші експерти вважають, що для певних ситуацій краще підходять інші засоби.

  • Спеціалізовані спреї: Вони розроблені для проникнення в пористі поверхні (шпалери, фарба) і знищення спор грибка «в корені».

  • Відбілювач: Може бути ефективним на твердих, непористих поверхнях, таких як плитка у ванній. Але будьте обережні: відбілювач є їдкою речовиною і може змінити колір стін, залишивши плями.

Ніколи не використовуйте металеві мочалки чи щітки — вони можуть пошкодити поверхню стіни.

Профілактика — найкраще лікування

Щоб пліснява не з’явилася знову, експерти радять дотримуватися кількох простих правил:

  • Відкривайте вікна щодня, навіть у холодну пору.

  • Завжди вмикайте вентиляцію у ванній під час душу та на кухні під час готування.

  • Протирайте вологу з вікон та стін.

  • Легке постійне опалення допомагає уникнути утворення конденсату на холодних стінах.

  • Негайно ремонтуйте будь-які протікання даху чи труб.

Нагадаємо, експерти з клінінгу поділилися простими лайфхаками, як почистити духовку від застарілого жиру та нагару без використання агресивної хімії. Серед найдієвіших способів — використання звичайної таблетки для посудомийної машини, якою (змочивши у теплій воді) протирають брудні поверхні, а також нанесення на ніч пасти з харчової соди та води.

Для фінального блиску радять розпилити на залишки соди оцет, при цьому категорично не рекомендується використовувати металеві мочалки, щоб не пошкодити поверхню духовки.

