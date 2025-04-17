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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
52
Час на прочитання
2 хв

Як позбутися цвілі та неприємного запаху у пральній машинці: найкращі методи, перевірені часом

Після тривалого використання у пральній машинці з’являється пліснява та неприємний запах. Однак кмітливі господині використовують прості, але дієві засоби, щоб легко і швидко позбутися цієї проблеми.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як позбутися цвілі у пральній машинці

Як позбутися цвілі у пральній машинці / © Фото з відкритих джерел

Як легко та швидко позбутися плісняви та неприємного запаху з пральної машинки

  • Сода. Цей продукт є незамінним помічником у господарстві. Содова паста допоможе з легкістю позбутися проблеми цвілі та неприємного запаху у пральній машинці. Для приготування засобу треба змішати 3 столові ложки соди та стільки ж води. Розмішайте інгредієнти, щоб утворилася пастоподібна суміш. Нанесіть цю пасту на уражені цвіллю місця, а також у відсік для порошку, залиште на 30 хвилин, потім увімкніть цикл прання без речей. Після такої процедури пліснява та неприємний запах зникнуть, наче й не було.

  • Білизна. Пліснява також не любить хлору, тому її досить легко позбутися за допомогою будь-якого відбілювального засобу. Для цього треба залити пляшку відбілювача в лоток для порошку і запустити цикл прання за температури 90 градусів. Посередині циклу поставте машинку на паузу і зачекайте годину. Потім продовжіть прання, щоб цикл було завершено.

  • Лимонна кислота. Цвіль боїться кислоти, яка делікатно очистить всі елементи пральної машинки, не пошкодивши їх. Насипте 200 грамів лимонної кислоти у відсік для порошку і запустіть прання за максимально високої температури. Продукт легко знищить грибок і неприємний запах, від цієї проблеми не залишиться й сліду.

  • Мідний купорос. Цей спосіб є найрадикальнішим, його треба застосовувати за найскладніших випадків. Варто пам’ятати, що працювати з мідним купоросом необхідно лише в рукавичках. Щоб приготувати засіб від плісняви та неприємного запаху, треба розвести 5 грамів купоросу у літрі води й протерти всі елементи пральної машинки, де є цвіль. Потім необхідно двічі увімкнути режим полоскання, щоб усі деталі пральної машинки добре очистилися від залишків купоросу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
52
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