Як позбутися цвілі та неприємного запаху у пральній машинці: найкращі методи, перевірені часом

Сода. Цей продукт є незамінним помічником у господарстві. Содова паста допоможе з легкістю позбутися проблеми цвілі та неприємного запаху у пральній машинці. Для приготування засобу треба змішати 3 столові ложки соди та стільки ж води. Розмішайте інгредієнти, щоб утворилася пастоподібна суміш. Нанесіть цю пасту на уражені цвіллю місця, а також у відсік для порошку, залиште на 30 хвилин, потім увімкніть цикл прання без речей. Після такої процедури пліснява та неприємний запах зникнуть, наче й не було.

Білизна. Пліснява також не любить хлору, тому її досить легко позбутися за допомогою будь-якого відбілювального засобу. Для цього треба залити пляшку відбілювача в лоток для порошку і запустити цикл прання за температури 90 градусів. Посередині циклу поставте машинку на паузу і зачекайте годину. Потім продовжіть прання, щоб цикл було завершено.

Лимонна кислота. Цвіль боїться кислоти, яка делікатно очистить всі елементи пральної машинки, не пошкодивши їх. Насипте 200 грамів лимонної кислоти у відсік для порошку і запустіть прання за максимально високої температури. Продукт легко знищить грибок і неприємний запах, від цієї проблеми не залишиться й сліду.