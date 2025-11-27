Як позбутися цвілі у ванній: дешевий засіб прибире її за 10 хвилин

Пліснява / © Фото з відкритих джерел

Багато хто й досі вірить, що відбілювач — універсальна зброя проти цвілі у ванній. Та насправді він може лише замаскувати проблему й дати грибку шанс повернутися.

Про це повідомило видання Express.

За словами експерта Крейга Філліпса, популярний засіб справді прибирає цвіль із непористих поверхонь, але для затирки й герметика — основних матеріалів у душових — він практично марний. Він пояснив, що відбілювач створює ілюзію чистоти, проте часточки цвілі проникають глибше в матеріал, а згодом повертаються ще активніше.

Натомість експерт радить використовувати 3% перекис водню — доступний у будь-якій аптеці чи онлайн-магазині Він ефективний проти цвілі та водночас менш агресивний до поверхонь у ванній.

Щоб обробка спрацювала, достатньо добре змочити проблемну ділянку й залишити перекис діяти 10 хвилин. На вертикальних стінах експерт радить періодично повторно зволожувати поверхню або скористатися ватними кульками, просоченими розчином — так засіб працюватиме інтенсивніше.

Але є важливий нюанс: коли цвіль в’їлася в герметик, жодна хімія не допоможе. У такому разі доведеться зняти старий шар і нанести новий.

Щоб грибок не повернувся, Філліпс рекомендує зменшити вологість у ванній: після душу зчищати воду зі стін шваброю, витирати їх насухо рушником та провітрювати приміщення.

