ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
121
Час на прочитання
2 хв

Як позбутися цвілі у ванній: дешевий засіб прибире її за 10 хвилин

Цвіль у ванній часто повертається після відбілювача. Фахівець назвав безпечну альтернативу, яка діє значно швидше та краще.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Пліснява

Пліснява / © Фото з відкритих джерел

Багато хто й досі вірить, що відбілювач — універсальна зброя проти цвілі у ванній. Та насправді він може лише замаскувати проблему й дати грибку шанс повернутися.

Про це повідомило видання Express.

За словами експерта Крейга Філліпса, популярний засіб справді прибирає цвіль із непористих поверхонь, але для затирки й герметика — основних матеріалів у душових — він практично марний. Він пояснив, що відбілювач створює ілюзію чистоти, проте часточки цвілі проникають глибше в матеріал, а згодом повертаються ще активніше.

Натомість експерт радить використовувати 3% перекис водню — доступний у будь-якій аптеці чи онлайн-магазині Він ефективний проти цвілі та водночас менш агресивний до поверхонь у ванній.

Щоб обробка спрацювала, достатньо добре змочити проблемну ділянку й залишити перекис діяти 10 хвилин. На вертикальних стінах експерт радить періодично повторно зволожувати поверхню або скористатися ватними кульками, просоченими розчином — так засіб працюватиме інтенсивніше.

Але є важливий нюанс: коли цвіль в’їлася в герметик, жодна хімія не допоможе. У такому разі доведеться зняти старий шар і нанести новий.

Щоб грибок не повернувся, Філліпс рекомендує зменшити вологість у ванній: після душу зчищати воду зі стін шваброю, витирати їх насухо рушником та провітрювати приміщення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як зберегти холод у холодильнику під час тривалих відключень електроенергії через масовані удари РФ по енергетичній інфраструктурі України.

Дата публікації
Кількість переглядів
121
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie