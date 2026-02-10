ТСН у соціальних мережах

Як позбутися цвілі в домі: 5 рослин, що поглинають зайву вологу в домі

Кімнатні рослини здатні не лише прикрашати інтер’єр, а й впливати на мікроклімат. Експерт розповів, які з них найкраще поглинають зайву вологу.

Софія Бригадир
Папороть

Папороть / © Pexels

У домівках із підвищеною вологістю взимку часто з’являються конденсат і цвіль. Окрім провітрювання чи осушувачів повітря, зменшити надлишок вологи можуть і звичайні кімнатні рослини.

Про це повідомило видання Express з посиланням на поради експерта із квітів і садівництва Девіда Деньєра.

За його словами, рослини не просто «вбирають» воду з повітря. Волога поглинається листям у процесі так званого листкового поглинання, а також регулюється через транспірацію. При цьому у вологому середовищі більшість рослин виділяє менше водяної пари, тож не погіршує мікроклімат у приміщенні.

Водночас експерт наголошує: зелені насадження варто розглядати як частину комплексного підходу. Вентиляція та, за потреби, осушувачі повітря залишаються обов’язковими, а рослини лише підсилюють ефект.

П’ять рослин, які найкраще допомагають боротися з вологою

  • Бостонська папороть. Має густе перисте листя з великою площею поверхні, завдяки чому ефективно балансує вологість. Найкраще підходить для ванних кімнат і пралень, де багато пари.

  • Лілія миру. Відома як очищувач повітря — її властивості раніше відзначали дослідження NASA. Окрім цього, рослина добре поглинає зайву вологу та може рости в умовах слабкого освітлення.

  • Англійський плющ. Підходить для темних і погано провітрюваних місць. За даними NASA, здатен зменшувати кількість спор цвілі в повітрі, тому його радять для проблемних зон.

  • Зміїна рослина (сансевієрія). Має дуже низький рівень транспірації, тож майже не повертає вологу назад у повітря. Додаткова перевага — виділення кисню вночі, що робить її доречною для спальні.

  • Рослина-павук. Поєднує здатність очищувати повітря з поглинанням вологи. Найкраще росте у світлих кухнях або ванних кімнатах із непрямим освітленням.

Нагадаємо, навіть найвитриваліші кімнатні рослини можуть загинути через неправильне поливання. Експерти назвали шість поширених помилок, які поступово нищать кореневу систему та листя.

