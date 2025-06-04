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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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101
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Як позбутися цвілі в лотку для порошка пральної машини: копійчаний засіб, який працює на всі 100%

В лотку для прального порошку в машинці часто з’являється цвіль. Вона має неестетичний вигляд, але, що найгірше, може викликати алергію.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як очистити лоток для прального порошку від цвілі

Як очистити лоток для прального порошку від цвілі / © Unsplash

Про те, як боротися з грибком в відсіку для прального порошку, розповіли у виданні Mold Help for You.

При цьому вам не доведеться купувати спеціальні хімічні засоби, знадобиться один продукт, який є на кожній кухні.

Чому цвіль у лотку для прального порошку небезпечна? Насамперед, тому, що вона потрапляє у барабан під час прання, вражаючи гумку ущільнювача і навіть речі. Коли цвілі стає більше, одяг починає неприємно пахнути вологістю.

Щоб побороти цвіль вам знадобиться звичайний столовий оцет. Спочатку обережно витягніть лоток з пральної машини. Наповніть достатньо велику миску теплою водою і додайте 2 ч. ложки оцту. Замочіть лоток у такому розчині на кілька хвилин.

Після цього протріть відсік за допомогою губки, а для кращої ефективності пройдіться зубною щіткою. Протріть поверхню насухо.

Фахівці радять проводити процедуру щомісяця, тоді ви точно будете впевненими у тому, що цвіль не з’являтиметься. А після прання обов’язково залишайте цей відсік відкритим на кілька годин, щоб він просохнув.

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Дата публікації
Кількість переглядів
101
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