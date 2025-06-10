Як позбутися від бур’янів на ділянці без перекопування: вони більше не будуть рости

Найефективніший спосіб боротьби з бур’янами / © Pixabay

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Як розповіли у виданні Martha Stewart, раніше з бур’янами боролися виключно оранкою, проте сучасні методи є менш трудомісткими і більш ефективними. Як без виснажливої праці і лопати позбутися шкідливих рослин?

Насамперед, слід зазначити, що перекопування у боротьбі з бур’янами може навіть нашкодити. Воно передбачає механічне перевертання верхнього шару ґрунту, але під час цього процесу сховане в землі насіння бур’янів піднімається доверху, що лише провокує його проростання. А ще лопата руйнує структуру ґрунту, зменшуючи вміст органіки, чим погіршуються умови для життя корисних мікроорганізмів.

Як боротися з бур’янами на ділянці без перекопування

Мульчування

Найпростіший спосіб стримати зростання бур’янів. Ви можете використовувати деревну тріску, кору дерев, солому та інші природні матеріали. Мульча не дає сонячному світлу потрапляти на поверхню землі, чим стримує зростання небажаної рослинності. Головне, щоб шар мульчі був не менше 5-10 см.

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Картонні бар’єрні системи

Простий метод з використанням картону. Ці системи блокують світло, а тому бур’яни не можуть активно проростати. Зверніть увагу, що потрібно використовувати чистий картон, без слідів скотчу чи глянцевої поверхні. Розкладіть його на землі, зволожте і насипте зверху мульчу. З часом він перегниє і навіть покращить структуру ґрунту.

Ландшафтна тканина

Це спеціальний матеріал, який пропускає повітря і рідину, але не світло. Застосовують її до чи після висаджування основних культур, вирізавши отвори в тканині для самої рослини.

Покривні культури

Горох чи овес, а також схожі рослини, висівають не для отримання врожаю, а для того, щоб вони покрили землю і не дали бур’янам можливості прорости. Додатково після відмирання вони збагачують землю корисними речовинами.

Окріп

Якщо у вас невелика ділянка, де ростуть бур’яни, і їх потрібно швидко позбутися, тоді можете залити окріп безпосередньо на корінь шкідливих рослин. Це безпечний і еколонічний метод, який особливо ефективний для очищення швів між доріжками.

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