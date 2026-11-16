Як позбутися запаху домашніх тварин у своїй оселі: дієві методи, перевірені часом

Як позбутися запаху домашніх тварин у квартирі / © ТСН

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Запах котів і собак може накопичуватися в килимах, м’яких меблях, шторах, лежанках і навіть на підлозі. Звичайне провітрювання допомагає лише тимчасово, адже джерело неприємного аромату часто залишається у волокнах тканини. Щоб освіжити оселю, необов’язково купувати дорогі ароматизатори: є п’ять простих домашніх методів із доступних засобів.

П’ять народних способів прибрати запах тварин

Столовий оцет — проти запаху сечі на твердих поверхнях. Змішайте одну частину звичайного 9% оцту з двома частинами води. Змочіть розчином ганчірку та протріть забруднену ділянку плитки або іншої стійкої до кислоти поверхні. Через 5–10 хвилин протріть чистою вологою тканиною та витріть насухо. Перед використанням перевірте засіб на непомітному місці. Не застосовуйте оцет на мармурі, натуральному камені та делікатних покриттях.

Харчова сода — для килимів і м’яких меблів. Якщо диван або килим увібрав запах тварини, спробуйте сухе очищення содою. Спочатку переконайтеся, що поверхня суха, потім рівномірно розподіліть тонкий шар засобу. Залиште на 2–3 години, а за можливості — на ніч. Після цього ретельно пропилососьте. Сода допомагає поглинати легкі неприємні запахи, але не усуває глибокі забруднення сечею.

Господарське мило — для лежанок і тканинних аксесуарів. Невелику кількість мила натріть на тертці та розчиніть у теплій воді. Отриманим розчином обробіть невеликі забруднені ділянки тканини, після чого ретельно змийте залишки чистою водою. Якщо матеріал дозволяє машинне прання, краще випрати лежанку або чохол відповідно до рекомендацій на етикетці та повністю висушити.

Харчова сода під час прання — для пледів і покривал. Текстиль, на якому часто відпочиває домашній улюбленець, накопичує шерсть і специфічний запах. Щоб освіжити речі, додайте приблизно 100–150 г харчової соди до звичайного прального засобу та виперіть тканину відповідно до інструкції виробника. Не використовуйте цей спосіб для матеріалів, яким сода протипоказана. Після прання добре висушіть речі на свіжому повітрі.

Активоване вугілля — для поглинання запахів у приміщенні. Подрібніть кілька таблеток активованого вугілля або використайте його гранули та насипте в невелику відкриту ємність. Поставте її в місці, де тварина не зможе дістати вміст. Вугілля здатне поглинати частину летких речовин і допомагає зменшити легкі сторонні запахи в невеликому просторі. Періодично замінюйте його.

Як не допустити повернення неприємного запаху

Найважливіше — регулярно прати лежанки, пледи та чохли, прибирати шерсть із меблів і своєчасно очищати котячий лоток. Свіжі плями сечі потрібно відразу промокнути паперовими рушниками, не розтираючи їх по поверхні.

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Якщо запах проник у наповнювач дивана або основу килима, народних засобів може бути недостатньо. У такому разі краще скористатися спеціальним ензимним очищувачем, який розщеплює органічні компоненти сечі.

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Не змішуйте оцет із хлорвмісними засобами, а також не додавайте ефірні олії для ароматизації: деякі з них токсичні для котів і можуть бути небезпечними для інших домашніх тварин.

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