Як позбутися запаху поту на верхньому одязі без прання

Як позбутися запаху поту

Поява неприємного запаху на верхньому одязі є досить поширеною проблемою, і часто виникає потреба усунути його без повного прання, щоб не пошкодити делікатний матеріал.

Хоча найпростішим рішенням залишається професійна хімчистка, цей варіант є найдорожчим.

На щастя, існують ефективні та доступні домашні методи, які допоможуть швидко освіжити річ. Перед використанням будь-якого обраного засобу слід обов’язково провести тест на непомітній ділянці тканини, щоб переконатися, що він не пошкодить колір чи структуру матеріалу.

Як позбутися запаху поту на верхньому одязі

Обробка парою

Використання гарячої пари є високоефективним і досить безпечним методом. Пара не лише допомагає швидко розгладити складки на одязі, але, що важливіше, знищує бактерії, які є основною причиною виникнення неприємного запаху.

Для проведення цієї процедури ідеально підійде ручний відпарювач, або ж можна скористатися праскою, що має функцію вертикального відпарювання. Обробляючи одяг, слід тримати пристрій на невеликій відстані від тканини і приділяти особливу увагу тим зонам, де запах є найсильнішим, наприклад, пахвам та коміру.

Ппісля завершення обробки вкрай важливо обов’язково дати речі повністю висохнути у добре провітрюваному приміщенні, перш ніж вішати їх у шафу.

Розчин столового оцту

Оцет є одним із найуніверсальніших засобів, який ефективно нейтралізує бактерії.

Для приготування розчину змішайте столовий оцет і воду у рівних пропорціях один до одного. Ззмочіть у розчині губку або ватний диск і акуратно протріть забруднені ділянки, які найчастіше розташовані на підкладці під пахвами. Не варто хвилюватися через різкий запах оцту — він повністю зникне, коли тканина повністю висохне. Деякі джерела також радять залити розчин у пульверизатор і обробити ним проблемні ділянки.

Харчова сода

Сода є ще одним ефективним, недорогим та безпечним засобом, який чудово поглинає неприємні запахи.

Для сухого чищення можна насипати товстий шар соди на проблемні місця (зазвичай, з виворітного боку) і акуратно втерти її у тканину. річ залишають на кілька годин або на ніч. Після чого залишки порошку просто струшують щіткою.

Для сильнішого впливу можна зробити содову пасту, змішавши соду з невеликою кількістю води. Пасту наносять на забруднені місця, залишають на тридцять хвилин, а потім обережно зчищають.

Горілка або спирт

Невелика кількість горілки або розведеного етилового спирту допоможе знищити бактерії.

Слід обробити проблемні ділянки за допомогою розпилювача або змоченої губки. Спирт швидко випарується і не залишить власного запаху.

Одяг потрібно залишити на свіжому повітрі на кілька годин, щоб спирт повністю вивітрився. Рекомендують після обробки горілкою додатково почистити річ паровою праскою.

Розчин нашатирного спирту та солі

Для приготування цього сильнодіючого засобу для чищення знадобиться 200 мл води, одна столова ложка звичайної солі та одна чайна ложка нашатирного спирту.

Отриману суміш необхідно акуратно нанести на проблемну зону за допомогою губки.

Важливо завжди пам’ятати, що нашатирний спирт має дуже різкий, специфічний запах і через свою агресивність може вплинути на колір тканини, тому цей спосіб категорично не підходить для делікатних матеріалів.

Після завершення обробки одяг потрібно ретельно провітрити на свіжому повітрі до повного зникнення запаху нашатирю.

Лимонний сік

Лимонний сік, розведений з водою, слугує природним дезодорантом і є більш м’яким засобом.

Для його приготування можна вичавити сік половинки лимона, змішати його з невеликою кількістю чистої води і нанести цю рідину на забруднені ділянки, після чого дати тканині повністю висохнути. Лмонна кислота допомагає нейтралізувати бактерії та залишає легкий свіжий аромат.

Холод

Якщо під рукою немає жодних підручних засобів, можна скористатися методом глибокого охолодження. Для цього слід покласти річ у поліетиленовий пакет і помістити її у морозильну камеру на період від двох до трьох годин. Сильний холод допомагає ефективно знищити бактерії, які є причиною неприємного запаху.

Спеціальні нейтралізатори запаху

Замість того, щоб проводити експерименти з агресивними побутовими речовинами, набагато краще та безпечніше скористатися спеціальними спреями-нейтралізаторами запаху, розробленими для тканин. Ці засоби створені для безпечного використання на будь-якому одязі, вони ефективно усувають неприємні запахи і, як правило, мають приємний, ненав’язливий аромат.

Важливе нагадування

завжди пам’ятайте про абсолютну необхідність ретельного провітрювання одягу після застосування будь-якої обробки. Якщо цього не зробити, річ пахнутиме не потом, а залишками очисної речовини, що також є небажаним.